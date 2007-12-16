"همشهری کین" به حوزه هنری می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد، این فیلم در نشست نقد فیلم "آئینه جادو" به نمایش درمی آید و پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور علی اصغر شیرازکی برگزار می شود.

"همشهری کین" محصول سال 1941 آمریکاست و داستان چارلز فاستر کین، سلطان مطبوعات و میلیاردر معروف که در قصرش به تنهایی می میرد در حالیکه زیر لب کلمه "رُز باد" را زمزمه می کند. او با مرگش مورد توجه رسانه های گروهی و یک خبرنگار قرار می گیرد که می خواهد رمز "رُز باد" را کشف کند.

از عوامل فیلم می توان به هرمن منکه ویتس و ولز فیلمنامه نویسان، گرگ تولند فیلمبردار، برنارد هرمان آهنگساز و اورسن ولز، جوزف کاتن، آگنس مورهد، دوروتی کامینگور، اورت اسلون، ری کالینز، جرج کولوریس، پل استوارت و روت واریک بازیگران اشاره کرد. گفته می‌شود این فیلم بر مبنای زندگی ویلیام راندولف هرست غول مطبوعات آن زمان آمریکا ساخته شد.

هر چند "همشهری کین" در سال 1941 تنها یک جایزه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را از آن خود کرد، اما به اعتقاد خیلی‌ها یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینماست. ولز برای این فیلم نامزد جوایز بهترین کارگردان و بازیگر مرد نیز بود. او زمان ساخت "همشهری کین" تنها 25 سال داشت.

علاقمندان می توانند برای حضور در این برنامه به نشانی مرکز ری واقع در خیابان فدائیان اسلام، جنب بیمارستان فیروزآبادی، خیابان شیخ اکبری، شماره 6 مراجعه کنند.