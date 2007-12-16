برخورد متناقض غرب با شبکه قاچاق هسته ای عبدالقدیر خان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این اقدام پس از آن صورت گرفت که در کتابی که توسط محققان آمریکایی نوشته شده، به اطلاعاتی در مورد "عاطف امین" اشاره شده است.

در این کتاب بیان شده که سازمانهای اطلاعاتی غرب عمدآً اجازه داده بودند تا شبکه قاچاق فناوری هسته ای "عبدالقدیر خان" این دانشمند هسته ای پاکستان از سال 2000 تا 2003 ادامه یابد، اما امین در سال 2000 تلاش می کرده تا اقدامهای شبکه خان را افشا کند.

از این رو بنابر مدارک رسیده به دست واشنگتن پست، منزل و خودروی امین هفته گذشته از سوی مقامهای انگلیسی با حکمی مبنی بر نقض قانون اطلاعات محرمانه رسمی انگلیس تفتیش شد. این اقدام کمتر از دو ماه پس از انتشار کتاب " آمریکا و بمب اسلامی" صورت گرفت که در آن حکایت تلاشهای امین برای افشای اقدامهای عبدالقدیرخان در سال 2000 روایت شده است.

" دیوید آرمسترانگ" و " جوزف تورنتو" نویسندگان این کتاب می گویند که سازمانهای اطلاعاتی غرب عمداً اجازه دادند تا این شبکه قاچاق پیش از توقف آن به مدت چندین سال فعالیت کند.

این نویسندگان همچنین به زعم خود مدعی شده اند که عبدالقدیرخان در طول این مدت تجهیزات و دانش هسته ای را به ایران، کره شمالی و لیبی منتقل کرده است. مقامهای آمریکایی گفته اند که دولت بوش با پاکستان درباره فعالیتهای عبدالقدیرخان در سال 2003 برخورد کرد.

عاطف امین واحد ضد تکثیر سلاحهای هسته ای بخش کلاهبرداری تجاری سرویس گمرک انگلیس را رسما هدایت و جریان انتقال تجهیزات مربوط به فعالیتهای هسته ای از طریق شرکتهای مرتبط با خان را ردیابی می کرد.

در بهار سال 2000 از امین طی حکمی خواسته شد تا دیگر این مسئله را پیگیری نکند و به انگلیس بازگردد. علت این امر هم این بود که جاسوسان انگلیسی و آمریکایی که این شبکه را کنترل می کردند، نگران بودند که تحقیقات وی عملیات آنها را متوقف و اطلاعات مربوطه را افشا کند .

عاطف امین با این امر موافقت کرد، اما در این کتاب آمده که وی به شدت از اینکه فرصتها برای از بین بردن هر چه زودتر این شبکه از دست رفته شکایت کرده است.

برخی محققان مستقل نیز گفته اند که دولتهای غربی از تجارت هسته ای عبدالقدیرخان سالها پیش از آنکه " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا از بین بردن این شبکه را اعلام کند، اطلاع داشتند.

پاکستان در سال 2003 و به دنبال اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه عبدالقدیرخان یک شبکه قاچاق فناوری هسته ای را هدایت می کند؛ تحقیقاتی را درباره وی آغاز کرد. اسلام آباد می گوید از معاملات عبدالقدیرخان اطلاع نداشته، اما در برابر درخواست های مکرر آژانس برای بازجویی از وی پاسخ مثبت نداده است.

عبدالقدیرخان از سال 2004 که به هدایت شبکه قاچاق بین المللی فناوری هسته ای اعتراف کرد، تحت بازداشت خانگی به سر می برد.