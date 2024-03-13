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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

فرماندار زهک خبر داد؛ 

کمک ۷۶۰ میلیون ریالی خیرین در جشن گلریزان شهرستان زهک

کمک ۷۶۰ میلیون ریالی خیرین در جشن گلریزان شهرستان زهک

زهک_ فرماندار زهک از کمک ۷۶۰ میلیون ریالی خیرین در جشن گلریزان این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهمرده شامگاه سه شنبه در نخستین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد که با حضور جمعی از مسؤولان، خیران و معتمدان در سالن اجتماعات فرمانداری زهک برگزار شد، گفت: خداوند به بندگان خودش وعده داده این ماه، ماه رحمت است و فرشتگان رحمت الهی در این ماه به بندگان خدای تبارک و تعالی پاداش خواهند داد.

وی افزود: خیرینی که در این جمع حضور دارند و کار خداپسندانه انجام می‌دهند بدانند، خداوند آنان را انتخاب کرده تا با نگاه، قلم و توانمندی‌های خود به انسان‌هایی کمک کنید که جز درگاه رحمت خداوند متعال و دستان خیران نیک اندیش یاریگری ندارند.

وی بیان کرد: باید از نزدیک وضعیت معیشتی خانواده این عزیزان را بررسی کرد تا به عمق دردمندی آنان پی برد و مشاهده کرد که فرزندی در منزل منتظر قدم‌های پدری است که ناخواسته متحمل حبس شده و امید داریم بتوانیم در این ماه پر خیر و برکت با کمی‌های خیران، مقدمات آزادی تعدادی از این مددجویان را فراهم کنیم.

فرماندار شهرستان زهک ضمن تشکر و قدردانی از خیرین شهرستان زهک گفت: در نخستین جشن گلریزان امسال مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال به صورت نقد و تعهد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شد.

کد مطلب 6054033

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