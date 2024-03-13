اجرای طرح «زندگی با آیه ها» برنامه محوری رمضان امسال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه در ماه مبارک رمضان امسال برای انجام فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی در سطح استان اعزام شده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: هزار و ۳۰۰ نفر به مساجد و حسینیه‌ها، ۳۰۰ نفر به ادارات و نهادهای دولتی، ۱۵۰ نفر به روستاها، ۵۰۰ نفر به مدارس، ۳۰۰ نفر به محافل خانگی، هزار نفر به هیئات مذهبی، ۳۵۰ نفر به بوستان‌ها، ۲۵۰ نفر به تشکل‌های دینی و ۳۵۰ نفر به کانون‌های فرهنگی تبلیغی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ۲۷ گروه تبلیغی نیز همزمان با ماه مبارک رمضان در قم مشغول به تبلیغ مفاهیم دینی و معنوی و اخلاقی هستند، عنوان کرد: امسال طرح زندگی با آیه‌ها «مسطورا»، برنامه محوری این اداره‌کل در ماه رمضان است که در آن ۳۰ فراز منتخب قرآن کریم برای مردم عزیز تبیین می‌شود.

شعبان زاده اظهار کرد: پاسخ به شبهات اعتقادی و دینی با جهاد تبیین، پرداختن به موضوع حجاب و عفاف و زمینه‌سازی به منظور استفاده حداکثری از محتوای تبیینی فرازهای منتخب در جزءخوانی‌ها، منابر، جلسات قرآن، جلسات تفسیر و محافل قرآنی و خانگی از دیگر برنامه‌های این اداره کل در ماه مبارک رمضان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطر نشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح مسطورا یک سامانه پیامکی در استان قم در نظر گرفته شده است که علاقمندان می‌توانند عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۸۸ پیامک کنند و پس از دریافت یک لینک، وارد کانال مسطورا قم در شبکه‌های اجتماعی شوند و از محتوایی که در این کانال بارگذاری می‌شود، استفاده کنند.

وی با اشاره به برپایی ویژه برنامه‌هایی همچون جشن ولادت امام حسن (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان، مطرح کرد: در شب‌های قدر نیز تمامی مساجد استان قم برای برپایی اعمال ویژه این شب‌ها، میزبان مردم هستند.

شعبان زاده اضافه کرد: همچنین در دهه پایانی ماه مبارک شعبان با همت ائمه جماعات و حضور فعال مردم و نمازگزاران، ۵۰۰ مسجد قم، جعفریه، کهک و قنوات به‌مناسبت فرارسیدن ماه بندگی خدا غبارروبی و عطرافشانی شده است.