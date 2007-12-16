به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر حضور احمد بورقانی و محسن صفایی فراهانی در سرلیست انتخاباتی اصلاح طلبان استان مرکزی به نقل از سخنگوی شورای سیاستگذاری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان این استان، احمد بورقانی در تماس با خبرگزاری مهر، ضمن تکذیب این خبر ، با تشکر از اعتماد و محبت اعضای ستاد اصلاح طلبان استان مرکزی، اعلام کرد: نامزد دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیچ استانی نیست.

بورقانی در عین حال تاکید کرد: برای کمک به برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت گسترده مردم از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.