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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

حمایت جمعیت ایثارگران از تعامل جبهه متحد با سایر اصولگرایان

حمایت جمعیت ایثارگران از تعامل جبهه متحد با سایر اصولگرایان

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، تعامل جبهه متحد با سایر اصولگرایان و جذب آنها را اقدامات مفید و موثر این جبهه عنوان کرد و گفت: معیاری برخوردکردن در تائید مصادیق به ویژه در شرایط کنونی که گروه 6+5 وارد بررسی مصادیق شده به استحکام هر چه بیشتر ائتلاف منجر می‌شود.

لطف‌الله فروزنده، قائم مقام جمعیت ایثارگزان انقلاب اسلامی،  در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان تاکید بر اینکه باید از ظرفیت موجود در کشور نهایت استفاده را برد، افزود: آمریکا به دنبال منزوی کردن ایران را در جهان اسلام است، ولی این کار عملی و ممکن نیست چراکه جمهوری اسلامی ایران  دارای ظرفیت و جایگاه خوبی در جهان اسلام است.

وی با اشاره به جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگزان انقلاب اسلامی، یادآور شد: یکی از محورهایی که در این جلسه بررسی شد، ایجاد همگرایی بیشتر در جهان اسلام و حضور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران در این عرصه بود.

فروزنده با اشاره به سفر دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشورمان به عربستان و شرکت در مناسک حج، تصریح کرد: در این سفر رئیس جمهور می تواند در کنار انجام تکالیف فردی، از فرصت به وجود آمده برای بیان دیدگاه‌های انقلاب اسلامی ایران استفاده کرده و با حضور در بزرگ ‌ترین کنگره‌ اسلامی جهان با توده مسلمانان جهان ارتباط برقرار کرده و پیام جمهوری اسلامی را به آنان برساند.

وی تاکید بر حضور پرشور مردم و اصولگرایان در انتخابات جلس هشتم را از دیگر مسائل طرح شده در این جلسه بر شمرد و خاطرنشان کرد: جبهه‌ متحد اصولگرایان تا کنون فرآیند خوبی را طی کرده و آن چه باعث می‌شود ائتلاف به نتیجه برسد، کار و تلاش در چارچوب منشوری است که مورد توافق جریان‌های اصولگرا قرار گرفته است.

فروزنده تعامل با سایراصولگرایان و جذب آنها را از دیگر اقدامات مفید جبهه متحد اصولگرایان دانست و تاکید کرد: معیاری برخورد کردن در تائید مصادیق به ویژه در شرایط کنونی که گروه 6+5 وارد بررسی مصادیق شده به استحکام هر چه بیشتر ائتلاف منجر می‌شود.

وی یکی دیگر از بحث های این جلسه را بحث‌های مربوط به موضوع بررسی صلاحیت‌ها که از سوی جریانات دوم خردادی مطرح می‌شود، عنوان کرد .

سخنگوی جمعیت ایثارگران در ادامه با اشاره به طرح فرارسیدن هفته‌ پژوهش در جلسه شب گذشته جمعیت ایثارگران، اظهار داشت: در این جلسه اظهار امیدواری شد که دانشگاه‌ها هرچه بیشتر در این حوزه پژوهش حرکت کنند چون باید جایگاهی باشند برای تولید علم و جنش نرم‌افزاری و لذا باید  از فرصتی که در دانشگاه‌ها برای تدوین تئوری‌های بومی، شناخت مسائل کشور، طراحی الگو و مدل‌های مناسب استفاده شود.

کد مطلب 605414

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