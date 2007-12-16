شناسایی سهم دولت در راستای برنامه ریزی برای جوانان معلول

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که با حمایت انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور در شهر مشهد برگزار شد، حجت الاسلام حاج علی اکبری اظهار داشت: جامعه معلولین کشور ، بر خلاف برخی باورهای اشتباه ، ازجمله توانمندترین بخش های جامعه هستند و در این راستا لازم است که دولت سهم خود را برای انجام وظیفه در جهت برنامه ریزی برای این قشر تعیین کند.

وی خودشناسی معلولان را مقدمه قبول آنان در سطح اجتماعی دانست وافزود: ازدواج جوانان معلول بخشی از پازل کشوری ازدواج جوانان سراسر کشور،همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) است تا به این ترتیب گروه های مختلف جوانان اعم از دانشجو ، طلاب ، معلولین ، جوانان مسجد، جوانان روستا و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این جشن سراسری حضور داشته باشند.

لازم به ذکر است،مراسم ازدواج 110 زوج جوان معلول همزمان با روز ازدواج جوانان با حمایت سازمان ملی جوانان در شهر مقدس مشهد برگزارشد.