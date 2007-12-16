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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

وزارت رفاه به دنبال فکری اساسی برای رفع هم پوشانی بیمه ای باشد

وزارت رفاه به دنبال فکری اساسی برای رفع هم پوشانی بیمه ای باشد

مدیر عامل سازمان ببیمه خدمات درمانی گفت: در صد بالایی از مردم از چندین دفترچه بیمه خدمات دریافت می کنند و این معضلی است که سالهاست با آن مواجه هستیم.

محمد صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار دقیقی از اقشاری که از چندین دفترچه بیمه استفاده می کنند به درستی مشخص نیست اما به طور حتم این امر مربوط به تعداد کثیری از مردم می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اعضای یک خانواده از صندوق های بیمه ای متفاوتی خدمات دریافت می کنند و این در حالی است که به صورت قانونی باید مشخص شود که خدمات کدام صندوق در ارتباط با این قشر حذف شود.

مدیر عامل سازمان ببیمه خدمات درمانی خاطر نشان کرد: تا زمانیکه تمامی مردم صاحب کد ملی نشوند و سامانه بیمه های همگانی یکجا نشوند با مشکل هم پوشانی بیمه ای در کشور مواجه خواهیم بود.

رجائی خاطر نشان کرد: وزارت رفاه به دنبال ایجاد بانک جامع ایرانیان است که این امر هنوز محقق نشده است اما ایجاب می کند به جد به دنبال فکر اساسی در این زمینه باشد.

کد مطلب 605420

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