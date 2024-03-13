پرونده شفاف سازی عملکرد ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی که از ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، شب گذشته تمام شد و پرونده شفافسازی با ثبت ۲۰۰۵ صورت عملکرد شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت، در سامانه «کدال» بسته شد.
وی افزود: در مرحله بعدی، سال آینده به نظارت بر عملکرد و اصلاح برخی سوء مدیریتها خواهیم پرداخت که موجب افزایش سودآوری شرکتهای دولتی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: رییسجمهور درباره وامهای تکلیفی هم تاکید کرده است که تا پایان امسال، صف وام ازدواج و فرزندآوری به پایان برسد و امیدواریم این مهم حاصل شود.
خاندوزی گفت: امیدواریم کوتاهیها در این رابطه که منجر به ماندن بخشی از مردم در صف شده است، برطرف شود و تا پایان سال، بتوانیم خبر خوشی مبنی بر کاهش صف داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رییس جمهور به صورت دو جانبه میان کشورها و شرکای تجاری و هم به صورت چندجانبه در پیمانهای منطقهای اعم از «شانگهای» و «بریکس» موجب شده است که سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایهگذاری خارجی و نه فقط قراردادها کشور را شاهد باشیم.
خاندوزی اظهار کرد: امید است این روند افزایش از ۴ میلیارد دلار سال گذشته به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال جاری ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در مقایسه با سالهایی که گاهی در طول ۴ سال یک دولت بیش از ۵ یا ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری خارجی به شکل عملی و محقق شده صورت نمیگرفت، این روند افزایشی به ما این نوید را میدهد که ما در سال ۱۴۰۳ رکورد مجموع جذب سرمایهگذاری خارجی محقق شده را در پایان دولت سیزدهم به نسبت دولتهای گذشته، رسما اعلام کنیم.
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