به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی پیش ازظهر چهارشنبه در شورای ترافیک مازندران با بیان اینکه هشت درصد از ترددهای کشور در استان مازندران صورت میگیرد، ادامه داد: تردد در محورهای شمالی نظیر هراز، چالوس و سوادکوه فقط مختص ایام تعطیل نیست بلکه در همه ایام سال شاهد حجم تردد در این محورها هستیم.
وی با بیان اینکه تقویت رده یگانهای استان مازندران جزو برنامهها قرار دارد، ادامه داد: تقویت ناوگان خودرویی و موتوری در سال ۱۴۰۳ انجام میشود و تقویت ناوگان خودرویی جادهای و موتور سیکلتها از برنامهها است.
وی با تاکید بر اینکه باید ابزارها و شیوههای خود را متحول و به روز کنیم، گفت: در سال آینده با استفاده از یک روشی باید بتوانیم بخش خصوصی را وارد کار کنیم و به عنوان بدنه اجرای کار مورد استفاده قرار دهیم.
سردار حسینی مؤلفه خودرو و جاده را در مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث مؤثر خواند و گفت: اما نقش و سهم عامل انسانی در بروز این حوادث و یا پیشگیری از آن بسیار مهم است اقدامات سلبی و تشویقی میتواند در این حوزه مؤثر باشد.
راه اندازی مؤسسات خدمات هوشمند ترافیکی
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در سال آینده نسبت به اخذ مجوز برای مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک دارای تجهیزات اقدام میشود تا در کنار پلیس بتوانند و به کارگیری تجهیزات نسبت به ارتقای توانمندیها اقدام شود.
سردار حسینی افزایش نرخ جریمهها را از دستور کارهای هیئت دولت بیان کرد و گفت: این مصوبه در کمیسیون عمومی تأیید شده است زیرا نرخ مجازات به گونهای باشد که ارتکاب جرم مقرون به صرفه نباشد و این مساله امروز تعیین تکلیف میشود.
وی تصریح کرد: در کنار اقدامات سلبی باید ابزارهای تشویقی نیز در دستور کار قرار گیرد و در این راستا نیز طرحی به عنوان رتبهبندی رانندگان تهیه شده است در این زمینه رانندگان خوب و یا گواهینامههای خوب ردهبندی میشود و کسانی که رتبه و یا گرید یک را در ارزیابیهای رانندگی کسب کنند میتوانند از امتیازات ویژه در استفاده از امکانات مختلف مثل بیمه نامه، عوارض سالیانه، مالیات، خدمات عمومی، فرهنگی و غیره بهره مند میشوند.
سردار حسینی با تاکید بر اینکه باید سرعتها در رانندگی مدیریت شود، به تغییر الگوی سفر در طرح نوروزی اشاره کرد و گفت: اکنون الگوهای سفر به سمت ترددهای بیشتر در ساعات بعد از ظهر و شب میتواند ریسک خستگی و خواب آلودگی را بالا برد.
وی خواستار راهاندازی ایستگاههای سلامت در حاشیه راهها برای تشویق مردم برای استراحت شد.
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