روزانه 36 هزار تماس با 118 بندرعباس برقرار می شود

لیلا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در بازه زمانی 30 روزه منتهی به سی ام آبانماه سال جاری، بیش از 933 هزار تماس با این مرکز برقرار شده است که این مرکز با 124 خط پاسخگویی به این میزان تماس مردمی از سراسر استان پاسخ داده است.

وی بیان داشت: ساعات پیک برقراری تماسهای مردم از ساعت 10 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 18 تا 20 شب است که بیشتر این تماسها در ساعات صبح درخواست شماره تلفن های مدارس و اداره جات و در ساعات عصر درخواست مطب های پزشک و مراکز درمانی است که در مواقع بروز برخی اختلالات در شبکه آب یا برق اوج تماسها به ساعات بیشتری نیز در طول روز کشیده می شود.

زاهدی اظهار داشت: بیش از 60 کارمند 118 در سه شیفت کاری به تماسهای مردم از تمامی مناطق استان پاسخگو هستند و شهروندان می توانند با ثبت کد فرد پاسخگو نسبت به برخوردهای غیرمناسب موضوع را پیگیری و مورد بررسی قرار دهند.

مسئول 118 بندرعباس خاطرنشان کرد: کل شماره های واگذار شده در سراسر هرمزگان در مرکز 118 بندرعباس موجود است و تماس گیرندگان با 118 در سراسر استان به مرکز 118 بندرعباس متصل شده و از این مرکز شماره خود را دریافت می کنند که بهتر است تماس گیرندگان در زمان تماس به شهر محل درخواست خود نیز اشاره کنند.

زاهدی افزود: بیش از 350 هزار شماره تلفن از سراسر استان هرمزگان و جزایر 11 گانه از جمله کیش و قشم در این مرکز ثبت شده و تا یک ماه آینده شماره های مربوط به برخی شهرکهای استان که تحت پوشش این مرکز قرار نداشت نیز به مجموعه افزوده خواهد شد.