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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

/تحولات سیاسی لبنان/

مخالفت بری با دخالت دولت در اصلاح قانون اساسی / رایزنی ولش با رئیس مجلس لبنان

مخالفت بری با دخالت دولت در اصلاح قانون اساسی / رایزنی ولش با رئیس مجلس لبنان

مخالفت رئیس مجلس لبنان با دخالت دولت در اصلاح قانون اساسی و رایزنی معاون وزیر امور خارجه آمریکا با مقامهای لبنانی از جمله نبیه بری از جمله تحولات سیاسی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، "دیوید ولش" معاون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته با "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در بیروت دیدار و در مورد انتخابات ریاست جمهوری این کشور با وی گفتگو کرد.

ولش پس از این دیدار از لبنانی ها خواست که هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند چرا که به عقیه وی زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

وی بر حمایت آمریکا از جناح حاکم در لبنان تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا از دیدار با "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان امتناع ورزید.

وی قرار است امروز با "ولید جنبلاط" رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان، "سعد الحریری" رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان و "میشل سلیمان" فرمانده ارتش لبنان و کاندیدای ریاست جمهوری این کشور دیدار کند.

خبر دیگر اینکه نبیه بری اظهار داشت: مخالفان دولت سنیوره همواره با کاندیداتوری میشل سلیمان موافقند و آنچه که برای جناح مخالف مهم است عدم تداوم بحران سیاسی است، لذا باید در مورد هر چیزی توافق کرد و این مسئله می تواند فعالیت رئیس جمهور جدید لبنان را تسهیل کند.

وی با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون اساسی لبنان ابتکار عملهایی را در دست دارد که نیاز به دولت نخواهد داشت، بر مخالفت خود با دخالت دولت در اصلاح قانون اساسی تاکید کرد.

برگزاری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان تا کنون هشت بار به تعویق افتاده است؛ این انتخابات قرار است فردا دوشنبه برگزار شود.

پیش نویس اصلاح قانون اساسی در اختیار نبیه بری قرار گرفته است، اما درباره این پیش نویس هنوز توافقی حاصل نشده است.

اصلاح قانون اساسی لبنان به این خاطر انجام می شود که بنابر قانون اساسی این کشور، فرمانده ارتش نمی تواند نامزد ریاست جمهوری شود، مگر آنکه از دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری استعفا داده باشد، بنابراین نامزدی میشل سلیمان نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

کد مطلب 605427

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