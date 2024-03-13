طرح جامع ساماندهی رودخانه حله در تولید خرمای بوشهر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بزرگ‌ترین سدهای استان بوشهر بر رودخانه‌های شاپور و دالکی قرار گرفته‌اند و فرصت مناسبی برای ایجاد یک اقتصاد پایدار ایجاد کرده‌اند.

استاندار بوشهر افزود: طرح جامع ساماندهی رودخانه حله به عنوان بخشی از ایجاد زنجیره ارزش در حوزه خرمای استان بوشهر قرار دارد و در تولید محصول نخلستان‌های دشتستان و پایین دست آن اثرگذار است.

وی یادآور شد: عملیات لایروبی شبکه‌های زهکشی و رودخانه حله، ظرفیت قابل توجهی را در اجرایی شدن طرح‌های اشتغال زایی و کارآفرینی نیز فراهم می‌کند.

«منطقه حفاظت شده حله» یکی از مناطق دارای اهیمت بالای محیط زیستی است که در محدوده سه شهرستان بوشهر، گناوه و دشتستان در استان بوشهر قرار دارد و بخش وسیعی از این منطقه حفاظت شده را تالاب حله در بر گرفته است که اکوسیستمی غنی به ویژه در حوزه میزبانی از پرندگان مهاجر در فصول سرد سال فراهم آورده است.

کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی دهه‌های اخیر موجب بروز چالش‌هایی در شرایط این تالاب ارزشمند شده است و اکنون با اجرای طرح جامع ساماندهی رودخانه حله، علاوه بر رونق کشاورزی و بهبود شرایط آبیاری نخیلات، شرایط تالاب حله و ساکنین نواحی مجاور آن نیز بهبود خواهد یافت.