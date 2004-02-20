وي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : استقبال مردم در شهرستانها با همين قوت قابل پيش بيني بود ؛ اما اين حد مشاركت در انتخابات در شهر تهران ، فراتر از انتظار بود.
اين منبع مطلع تاكيد كرد : بر اساس گزارش هاي رسيده ، ائتلاف آبادگران بيش از نيمي از آرا - در حد 60 درصد - را در شهر تهران به خود اختصاص داده كه البته توزيع اين راي ، در مناطق مختلف شهر مختلف است.
وي افزود : تا ظهر امروز ميزان مشاركت دراستانهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و لرستان خيلي زياد، اردبيل ، ايلام ، اصفهان ، تهران ، خوزستان، زنجان، خراسان، فارس ،قم، گيلان، مازندران ، مركزي و يزد ، زياد ، آذربايجان شرقي و غربي سمنان ، سيستان و بلوچستان ، قزوين ، كرمان ، كرمانشاه ، گلستان و همدان متوسط و نيز در استان كردستان كم بود.
به گفته وي اين مشاركت تا ساعت 18 امروز تغيير يافته ودر استانهاي لرستان خيلي زياد ، سمنان ، قزوين و كردستان متوسط و در بقيه استانها زياد ثبت شده است.
اين مقام تاكيد كرد كه اين ارقام پس از ساعت 18 نيز به صورت چشمگيري بالاتر رفت.
ارزيابي يك منبع مطلع در گفتگو با "مهر":
آمار تهران از 40 درصد بالاتر مي رود ؛ آبادگران بيش از نيمي از آراء را مي گيرند
يك منبع مطلع با اشاره به ارزيابي هاي صورت گرفته توسط نهادهاي رسمي دولت درباره شمار شركت كنندگان در انتخابات تهران ، تاكيد كرد : كارشناسان اطمينان دارند كه آمار تهران از 40 درصد نيز مي گذرد.
