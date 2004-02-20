آمار تهران از 40 درصد بالاتر مي رود ؛ آبادگران بيش از نيمي از آراء را مي گيرند

وي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : استقبال مردم در شهرستانها با همين قوت قابل پيش بيني بود ؛ اما اين حد مشاركت در انتخابات در شهر تهران ، فراتر از انتظار بود.

اين منبع مطلع تاكيد كرد : بر اساس گزارش هاي رسيده ، ائتلاف آبادگران بيش از نيمي از آرا - در حد 60 درصد - را در شهر تهران به خود اختصاص داده كه البته توزيع اين راي ، در مناطق مختلف شهر مختلف است.

وي افزود : تا ظهر امروز ميزان مشاركت دراستانهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و لرستان خيلي زياد، اردبيل ، ايلام ، اصفهان ، تهران ، خوزستان، زنجان، خراسان، فارس ،قم، گيلان، مازندران ، مركزي و يزد ، زياد ، آذربايجان شرقي و غربي سمنان ، سيستان و بلوچستان ، قزوين ، كرمان ، كرمانشاه ، گلستان و همدان متوسط و نيز در استان كردستان كم بود.

به گفته وي اين مشاركت تا ساعت 18 امروز تغيير يافته ودر استانهاي لرستان خيلي زياد ، سمنان ، قزوين و كردستان متوسط و در بقيه استانها زياد ثبت شده است.

اين مقام تاكيد كرد كه اين ارقام پس از ساعت 18 نيز به صورت چشمگيري بالاتر رفت.



