یار دیرین آلدوس هاکسلی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، "لورا هاکسلی" نویسنده کتاب پرفروش "هدف تو نیستی" دیشب بعد از طی یک دوره بیماری سرطان در خانه شخصی خود از دنیا رفت.

لورا در سال 1911 در تورین ایتالیا متولد شد. او کار هنری اش را با تدوین فیلم آغاز کرد. وی در سال 1955 با آلدوس هاکسلی نویسنده رمان معروف "دنیای شجاع نو" ازدواج کرد و تا زمان مرگ وی با او زندگی کرد.

لورا پس از مرگ شوهرش در سال 1963 با تاسیس موسسه غیرانتفاعی آلدوس هاکسلی، به سر وسامان دادن آثار شوهرش و زنده نگه داشتن نام او پرداخت.

او خود از نویسندگان مطرح انگلیسی به حساب می آید که آثار پرفروشی را خلق کرده که "این لحظه بی زمان" و "هدف تو نیستی" از جمله این آثار است.