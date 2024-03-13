بیانیه انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه نسبت به هنجارشکنی درقم

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم نسبت به هنجار شکنی ها در شهر مقدس قم بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسمِ اللّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ، مُبیرِ الظّالِمینَ
مردم غیور و حماسه آفرین شهر مقدس قم
اکنون که دجّالان زمان با کمک جاهلان بیخرد، تصمیم گرفتهاند شهر مقدس قم، این حرم آل الله علیهمالسلام را جولانگاه کفتارصفتان بیآبرو قرار دهند و مسؤولان مربوطه نیز سر در لاک خود کرده و ظاهراً بنا بر ساماندهی حریم مقدس قم ندارند و مدام ملاحظات منفعلانه خود را بر امت حزب الله تحمیل میکنند و شورای فرهنگ عمومی استان هم ظاهراً اراده و قدرت لازم برای اصلاح امور را ندارد، نوبت آن فرا رسیده که مردم غیور قم، پس از حماسه آفرینی در انتخابات اخیر، خود به پا خیزند و ساحت قدسی شهر کریمه اهل بیت سلاماللهعلیها را از مظاهر بی بندوباری، فسق و فجور پاک کنند و برای همیشه به کسانی که زیر سایه حضرت معصومه سلاماللهعلیها به همه مقدسات دهنکجی میکنند و گستاخانه حرمت سربازان حضرت ولی عصر علیهالسلام را میشکنند و به عمامه رسول خدا صلیاللهعلیهوآله توهین میکنند، بفهمانند که قم جای اراذل و اوباش بیهویت و بیحیا نیست.
انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم با اعلام اینکه صبر امت حزبالله از این همه انفعال و وادادگی مسؤولان مربوطه، به سر آمده، به معدود عمامهبهسرهایی که لباس دین را دزدیدهاند و مدام با کوچکترین بهانهای با لفاظی و سفسطه علیه جریان دینمدار جامعه عقدهگشایی میکنند و با نفرتپراکنی علیه جریان انقلابی، به دنبال تئوریزه کردن بیحیایی در جامعه هستند، هشدار میدهد که اینجا همان شهری است که در دفاع از روحانیت و مرجعیت، جان خود را بذل اسلام و انقلاب میکند؛ از این رو دست از این همه نفاق و خیانت بردارند و اگر فهم درستی از گزارههای دینی ندارند، لااقل مهر سکوت بر قلم و زبان نامبارک خود بزنند.
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