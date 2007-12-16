جزئیات اصلاحیه 3600 میلیارد تومانی بودجه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور را که در نشست هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده ، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

در این لایحه آمده است: با توجه به اینکه پرداخت حقوق ، مزایا وعیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان و بازنشسته و موظفان و نیز کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه ها و سایر هزینه های اجتناب ناپذیر آنها در برخی از دستگاه های اجرایی در ماه های پایانی امسال با مشکلاتی روبرو شده و اصلاح قانون بودجه را ضروری می کند، به منظور رفع این مشکلات لایحه مذکور تنظیم شده است .

در این لایحه افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به محدودیت های قانونی تا سقف 36 هزار و 300 میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مجاز خواهد بود .

این لایحه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری را موظف می کند در مدت 3 ماه پس از تبدیل آن به قانون ، گزارش عملکرد لازم را تهیه و به تمام کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

در این لایحه همچنین رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای سازمان های آموزش و پرورش ،بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها و سازمان های بازنشستگی لشکری و کشوری در اولویت قرار گرفته است .