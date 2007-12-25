همه مسافران مترو بیمه حوادث هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ربیعی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: تمامی مسافران به محض ورود به سیستم قطار شهری تهران تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و پرداخت غرامت، خسارات مالی و جانی و تصادفات مسافران برعهده بیمه است.

وی افزود: حوادثی که منجر به فوت شود تابع قانون دیه هستند و دیه کامل پرداخت خواهد شد اما خوشبختانه تاکنون هیچ گونه فوتی ناشی از حوادث در مترو تهران رخ نداده است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه برای مسافران بیمه هزینه پزشکی را می پردازد ومسافران در مقابل خسارات های مالی نیز بیمه اند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه گفت: هر هفته حدود 10 حادثه در مترو رخ می دهد که بیشتر این حوادث مربوط به افتادن و سقوط از پله برقی ها است.

مهندس ربیعی تصریح کرد: به محض وقوع هر حادثه ای اوژانس مترو در صحنه حضور پیدا می کند و پس از اجرای کمک های اولیه در صورت نیاز مصدومان توسط اوژانس به بیمارستان منتقل می شوند.