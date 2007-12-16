مراسم ازدواج 110 زوج جوان معلول در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور 800 نفر از معلولین و در سه گروه کارگاه آموزشی قبل از ازدواج ، حین ازدواج و بعد از ازدواج برگزار شد.

علی همت محمود نژاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران به عنوان مجری این طرح، با اعلام حمایت سازمان ملی جوانان گفت: این انجمن به دنبال دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات معلولین است.

وی با اشاره به عدم وجود قانونی در جهت حمایت از تشکیل خانواده برای معلولین،گفت: تنها قانونی که در راستای حمایت از ازدواج دختران معلول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، اجازه معافیت پسران از خدمت سربازی را ، مشروط بر اینکه همسرشان معلول باشد، اعلام می کند، اما با توجه به باورهای غلط فرهنگی جامعه ، همچنان 90 درصد از دختران معلول تا پایان عمر فرصت ازدواج نمی یابند.

محمود نژاد با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی زوج های جوان معلول، افزود: در این کارگاه ها موانع ازدواج زوج های جوان و معلول بررسی شد و بر اساس آن باورهای غلط فرهنگی در جامعه ، اشتغال ، عدم تامین اقتصادی و بحران هویت به عنوان مشکلات جوانان معلول برای ازدواج عنوان شد. نتایج این بررسی ها در جلسه ای به رئیس جمهور ارائه می شود، همچنین امیدواریم که سازمان ملی جوانان در برنامه ریزی های کلان خود، جوانان معلول و توانایی های آنان را مد نظر قرار دهد.

وی بر ضرورت تدوین برنامه جامع حمایت از معلولین تاکید کرد و گفت: هم اکنون دو میلیون و 700 هزار معلول در کشورمان زندگی می کنند که انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران ، برنامه ازدواج دو هزار جوان معلول را در برنامه های خود طراحی کرده است.