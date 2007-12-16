11 پروژه شیلاتی در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

آیت الله فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: این طرحها شامل بازار حراج ماهی در جوار سد حسنلوی نقده، تاسیسات بسته بندی مارکتینگ شاه میگو در جوار دریاچه پشت سد ارس و 9 پروژه پرورش ماهیان سردآبی است.

وی ادامه داد: این طرحها با ظرفیت یک هزار تن شستشو ماهی، عمل آوری و بسته بندی 250 تن شاه میگو و تولید 86 تن ماهی قزل آلا در شهرستانهای ارومیه، ماکو، اشنویه بوکان همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی به بهره براری می رسند.

فخری اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را سه هزار و 680 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان دو هزار و 937 میلیون ریال تسهیلات بانکی است.