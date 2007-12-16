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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

لیگ برتر والیبال نشسته؛

ذوب آهن اصفهان به مصاف نانوسیدتهران می رود

هفته پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال نشسته این هفته در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ذوب آهن صدرنشین فعلی لیگ در فاصله دو روز دو بازی برگزار خواهد کرد که بازی با نانوسید تهران وکسب پیروزی مقابل این تیم تا حدود زیادی قهرمانی این تیم در نیم فصل را قطعی خواهد کرد .

تیم آبفار مازندران نیز که هم اکنون در رده دوم است در دیداری حساس به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت و هیئت قزوین نیز در روز پایانی مسابقات میهمان مازندرانیها خواهد بود.

برنامه مسابقات در هفته پایانی
27/ 9/ 86 - صنعت نفت آبادن - آبفار مازندران
28/ 9/ 86 - ذوب آهن اصفهان - نانوسید تهران
29/ 9/ 86 -عایق الکتریک گرگان - حریرسازان محمود آباد
29/ 9/ 86 -نفت و گاز گچساران - صنعت نفت آبادان
30/ 9/ 86 -عایق الکتریک گرگان - ذوب آهن اصفهان
30/ 9/ 86 -آبفار مازندران - هیئت قزوین

کد مطلب 605449

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