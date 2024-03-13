باشگاه تراکتور باید به تیم های پایه خود متکی باشد

علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت امسال این تیم امید تراکتور خوب نبود، اما خوشبختانه در هفتههای پایانی این تیم توانست از خطر سقوط راهی یابد.
وی افزود: همانطور که پاکو خمز سرمربی تراکتور گفت قلب هر باشگاه تیمهای پایه آن است و در فوتبال امروز دنیا تیمهای پایه نقش بسزایی در تکمیل تیم بزرگسالان داشته و باشگاه تراکتور باید روند خوب امسال که جذب ۵ بازیکن از تیمهای پایه به بزرگسالان بود، را ادامه دهد.
مبارکی تصریح کرد: من موفقیتهایم را مدیون تیم امید تراکتور و سرمربی وقت آن صابر تقی زاده هستم و از تیم پایه این باشگاه رشد یافتم و امیدوارم در سالهای آینده شاهد حضور بازیکنان تیمهای پایه تراکتور درتیم ملی و باشگاههای بزرگ جهان باشیم.
وی افزود: توجه به فوتبال پایه متضمن موفقیت هر باشگاهی بوده و امیدواریم در سالهای آتی شاهد حضور بازیکنان بیشتری از تیمهای رده پایه تراکتور در تیم بزرگسالان باشیم.
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