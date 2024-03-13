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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

بازیکن تبریزی فوتبال ایران:

باشگاه تراکتور باید به تیم های پایه خود متکی باشد

باشگاه تراکتور باید به تیم های پایه خود متکی باشد

تبریز- بازیکن تبریزی فوتبال ایران گفت: باشگاه تراکتور باید به تیم های پایه خود متکی باشد چراکه در این صورت بازیکنان مدنظر را می توانند به راحتی در بازی های لیگ بازی دهند.

علی مبارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت امسال این تیم امید تراکتور خوب نبود، اما خوشبختانه در هفته‌های پایانی این تیم توانست از خطر سقوط راهی یابد.

وی افزود: همانطور که پاکو خمز سرمربی تراکتور گفت قلب هر باشگاه تیم‌های پایه آن است و در فوتبال امروز دنیا تیم‌های پایه نقش بسزایی در تکمیل تیم بزرگسالان داشته و باشگاه تراکتور باید روند خوب امسال که جذب ۵ بازیکن از تیم‌های پایه به بزرگسالان بود، را ادامه دهد.

مبارکی تصریح کرد: من موفقیت‌هایم را مدیون تیم امید تراکتور و سرمربی وقت آن صابر تقی زاده هستم و از تیم پایه این باشگاه رشد یافتم و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد حضور بازیکنان تیم‌های پایه تراکتور درتیم ملی و باشگاه‌های بزرگ جهان باشیم.

وی افزود: توجه به فوتبال پایه متضمن موفقیت هر باشگاهی بوده و امیدواریم در سال‌های آتی شاهد حضور بازیکنان بیشتری از تیم‌های رده پایه تراکتور در تیم بزرگسالان باشیم.

کد مطلب 6054490

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