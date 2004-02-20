انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه اي ضمن تشكر از تلاش تمام دست اندركاران اجرايي، بازرسي و نظارت بر انتخابات اعلام كرد: لازم است پس از اتمام زمان اخذ راي يعني ساعت 22 و با اطمينان از اينكه همه راي دهندگان در داخل شعبه اخذ راي، راي خود را به صندوق انداخته اند درب ورودي محل استقرار صندوق را بسته و بر اساس بندهاي 14 الي 29 شرح وظايف اعضا و ساير مسئولين شعب ثبت نام و اخذ راي كه در كتابچه راهنماي اعضاي شعب آمده است، نسبت به قرائت و شمارش آرا و تكميل صورتجلسه فرم شماره 49 اقدام نمايند.