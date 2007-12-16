یک چالش جدید ؛ هدیه تولد گوگل به ویکی پدیا !

به گزارش خبرگزاری مهر، 15 ژانویه 2001 بنیاد آمریکایی "ویکی پدیا" پروژه ای با عنوان "نو پدیا" را در شبکه قرار داد.

این پروژه بعدها منجر به راه اندازی سایتهای دیگری از جمله "ویکشنری"، "ویکی کتاب"، "ویکی منبع"، "ویکی گونه"، "ویکی قیمت"، "ویکی خبر" و"ویکی دانشگاه" شد.

این دانشنامه آنلاین چند زبانه به روشی آزاد به جمع آوری اطلاعات داوطلبانه کاربران خود می پردازد و هر کاربر می تواند مطالب مندرج در این سایت را با افزدون اطلاعات جدید و یا حذف اطلاعات نادرست "ویرایش" کند.

هر چند این آزادی عمل کاربران منجر به بروز مشکلاتی در این سایت شده است، به طوری که در تابستان سال جاری "سیا" مطالبی جعلی را در مورد محمود احمدی نژاد روی این دانشمنامه جهانی قرار داد.

به همین منظور بنیاد ویکی پدیا تصمیم گرفت به منظور کاهش خطاها، نادرستی و جعل اطلاعات، این سایت را مجهز به یک سیستم کنترل کننده بسیار پیشرفته کند.

در این سیستم جدید، کاربران می توانند همانند گذشته مطالب خود را در بخش ویرایش سایت قرار دهند، اما مدخلهای آنها پیش از انتشار از سوی سردبیران و ویراستارهای ویکی پدیا به منظور اطمینان از صحت اطلاعات و به خصوص جعلی نبودن آنها، فیلتر می شود. بنابراین مدت زمان انتشار مدخل های جدید طولانی تر از قبل خواهد شد.

همچنین این سیستم کنترلی، صفحاتی از ویکی پدیا را که توسط کاربران "خرابگر آزاد" بازدید شده است ردیابی می کند تا اگر اطلاعات موجود در این صفحات بدست این خرابگرها دچار تغییر و جعل شده باشند، اصلاح شوند.

به گزارش مهر، در حال حاضر و تنها پس از گذشت شش سال از راه اندازی این دانشنامه آزاد آنلاین، ویکی پدیا مطالب خود را به بیش از 250 زبان مختلف عرضه می کند که از این تعداد سایتهای 180 زبان بسیار فعال هستند و سایت انگلیسی این دانشنامه با بیشترین تعداد بازدیدکننده روبرو است. یکی از اهداف مهم این سایت، استفاده بیشتر از زبانهای زنده دنیا است.

ویکی پدیا یکی از 10 سایت دنیا است که با بیشترین درصد بازدیدکننده روبه رو هستند. به طوری که در حدود 60 میلیون ورود به این سایت در هر روز ثبت می شود.

در نوامبر سال 2007 ویکی پدیا در مجموع محتوی 29 میلیون صفحه، 391 میلیون اصلاح صفحه و 7/9 میلیون کاربر به ثبت رسیده، بود.

اما اکنون به نظر می رسد رقابت با این دانشنامه آزاد هر روز قویتر از گذشته می شود. سال گذشته یک "ویکی" مشابه با عنوان "ویکی سیتی زندیوم" راه اندازی شد که تابستان امسال و در کمتر از یکسال از تاسیس، نسخه جدیدی را با هدف رقابت با "ویکی پدیا" عرضه کرد.

ویژگی جدید این دایره المعارف آنلاین نسبت به نسخه قبلی این است که کاربرانی که اطلاعات مورد نظر خود را وارد ویرایش این سایت می کنند، باید حتما از نام واقعی خود استفاده کنند و نباید هویت خود را زیر نامهای جعلی و مستعار پنهان کنند. به علاوه در این نسخه جدید، اطلاعات وارد شده توسط کاربران قبل از انتشار مورد تائید تیمی متشکل از کارشناسانی که نام و نام خانوادگی آنها اعلام می شود، قرار می گیرد و درصورتی که صحت اطلاعات مورد تائید قرار گرفت، این کارشناسان تصمیم خواهند گرفت که اطلاعات را روی شبکه قرار دهند.

به گزارش مهر، شاید بتوان گفت که مهمترین رقیبی که می تواند "ویکی پدیا" را با یک چالش جدی مواجه کند، گوگل باشد. در حقیقت بزرگترین موتور جستجوی دنیا همزمان با سالروز تولد محبوب ترین دانشنامه آزاد آنلاین جهانی اعلام کرد که سرویس جدیدی را با هدف رقابت با "ویکی پدیا" عرضه می کند.

این سرویس جدید که knol ( بر گرفته از واژه knowledge انگلیسی به معنی "دانش" ) نام دارد، امکان نوشتن یک مقاله را درباره یک موضوع خاص و سپس عرضه آنلاین آن را برای کاربر فراهم می کند. به این ترتیب کاربران دیگر می توانند این مقاله را در این سرویس جدید مشاهده کنند.

تفاوت Knol با "ویکی پدیا" که کاملا رایگان و آزاد است، در این است که مولفان Knol موظفند نام و نام خانوادگی خود را ذکر کنند و می توانند در کنار مقاله خود از یک "آرم تبلیغاتی" نیز استفاده کنند.

در این خصوص "اودی مانبر"، مهندس گوگل به روزنامه تایمز توضیح داد: "هدف از راه اندازی این سرویس پوشش دادن به تمام مقولات از رفتارهای انسانی تا علم و سرگرمی است. این مقالات توسط مولفان امضا می شود و به این ترتیب نویسنده مسئولیت مطالب خود را به عهده می گیرد."

وی افزود: "میلیونها نفر وجود دارند که تاکنون از نتایج مفید سیستم اشتراک گذاری مطالب استفاده کرده اند. ایده کلیدی استفاده از نام واقعی مولف می تواند به سایر کاربران این اطمینان را بدهد که مطالب موجود در شبکه صحت دارند."

در حال حاضر Knol در فاز اولیه قرار دارد. در این فاز تنها کاربران مدعو می توانند مطالب خود را ارسال کنند. اما در کمتر از چند ماه آینده درهای این سایت به روی تمام کاربران شبکه باز خواهد شد و در آن زمان است که می توان در خصوص عملکرد رقابتی Knol با ویکی پدیا اظهار نظر کرد.