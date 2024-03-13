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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان خبر داد؛

گردشگاه‌های ساحلی خوزستان آماده استقبال از مسافران نوروزی

گردشگاه‌های ساحلی خوزستان آماده استقبال از مسافران نوروزی

اهواز- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از ارتقای ایمنی در گردشگاه‌های ساحلی شهرهای ماهشهر، بندر امام، هندیجان و شادگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با تشکیل نشست، بازدیدهای میدانی مستمر و احصای نیازمندی‌ها، امکانات مناسبی را برای استقبال از مهمانان و بازدیدکنندگان در آستانه سال نو و تعطیلات نوروزی فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: حضور ناجیان غریق در مکان‌های مجاز گردشگری، استقرار شناورهای ناجی و همیاران ناجی در مکان‌های مجاز گردشگری، نصب بنرهای آموزشی و معرفی شماره تلفن ۱۵۵۰ (مرکز امدادرسانی حوادث دریایی) و حضور ناظران و کارشناسان دریایی در محل‌های گردشگری از جمله اهم اقدامات اداره کل بنادر خوزستان برای ارتقای ایمنی گردشگری دریایی در گردشگاه‌های ساحلی در پارک ساحلی بندر امام، مجیدیه، بحرکان و شادگان است.

گرایلو ادامه داد: همچنین آماده به کار شناورهای ناجی، توزیع جلیقه و حلقه نجات به شناورهای فعال در امر گردشگری و آموزش موارد ایمنی به قایقرانان از دیگر اقدامات اداره کل بنادر خوزستان برای ارتقای ایمنی گردشگری دریایی در گردشگاه‌های ساحلی در پارک ساحلی بندر امام، مجیدیه، بحرکان و شادگان است.

وی گفت: ۵۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان‌های ماهشهر، بندر امام، شادگان، هندیجان در حوزه امدادرسانی دریایی آماده ارائه خدمت هستند، همچنین از بازدیدکنندگان و مهمانان درخواست می‌شود به توصیه‌ها و و اصول ایمنی هنگام حضور در گردشگاه‌های دریایی توجه کنند.

به گزارش مهر، سال گذشته بیش از ۶۶۲ هزار نفر از هموطنان موفق به بازدید و بهره‌مندی از اماکن و گردشگاه‌های دریایی خوزستان در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۲ شدند.

کد مطلب 6054514

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    نظرات

    • البرز IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
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      فرهنگ‌سازی شود
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      4 11
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      توصیه این هست ۱-حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارید . ۲- مردم خوزستان مردم ولایت مدار و مومن ونسبت به بی حجابی حساس هستند ، مسافرت را به کام خودتان با ولنگاری تلخ نکنید . ۳-,مردم خوزستان مردم شهید داده و نسبت به زنان بد حجاب حساس وغیرتی هستند بالاخص مردم عرب زبان ۴-آبرو داری کنید
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      6 2
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      این عکس برای خوزستان نیست
    • یوسف ph IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      1 4
      پاسخ
      درود به همه خوزستان ساحل نداره و این برای شهر های دیلم ،گناوه ، بوشهر و بندر عباس و بقیه مسیر های جنوبی هست .

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