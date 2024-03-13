به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با تشکیل نشست، بازدیدهای میدانی مستمر و احصای نیازمندی‌ها، امکانات مناسبی را برای استقبال از مهمانان و بازدیدکنندگان در آستانه سال نو و تعطیلات نوروزی فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: حضور ناجیان غریق در مکان‌های مجاز گردشگری، استقرار شناورهای ناجی و همیاران ناجی در مکان‌های مجاز گردشگری، نصب بنرهای آموزشی و معرفی شماره تلفن ۱۵۵۰ (مرکز امدادرسانی حوادث دریایی) و حضور ناظران و کارشناسان دریایی در محل‌های گردشگری از جمله اهم اقدامات اداره کل بنادر خوزستان برای ارتقای ایمنی گردشگری دریایی در گردشگاه‌های ساحلی در پارک ساحلی بندر امام، مجیدیه، بحرکان و شادگان است.

گرایلو ادامه داد: همچنین آماده به کار شناورهای ناجی، توزیع جلیقه و حلقه نجات به شناورهای فعال در امر گردشگری و آموزش موارد ایمنی به قایقرانان از دیگر اقدامات اداره کل بنادر خوزستان برای ارتقای ایمنی گردشگری دریایی در گردشگاه‌های ساحلی در پارک ساحلی بندر امام، مجیدیه، بحرکان و شادگان است.

وی گفت: ۵۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان‌های ماهشهر، بندر امام، شادگان، هندیجان در حوزه امدادرسانی دریایی آماده ارائه خدمت هستند، همچنین از بازدیدکنندگان و مهمانان درخواست می‌شود به توصیه‌ها و و اصول ایمنی هنگام حضور در گردشگاه‌های دریایی توجه کنند.

به گزارش مهر، سال گذشته بیش از ۶۶۲ هزار نفر از هموطنان موفق به بازدید و بهره‌مندی از اماکن و گردشگاه‌های دریایی خوزستان در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۲ شدند.