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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

مجموعه عروسکی "نخلستان" روی میز تدوین

تصویربرداری مجموعه عروسکی "نخلستان" به کارگردانی رضا فیاضی به سفارش صدا و سیما مرکز خوزستان هفته گذشته به پایان رسید و پروژه وارد مرحله تدوین شد.

فیاضی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این مجموعه عروسکی در 32 قسمت 20 دقیقه‌ای به نویسندگی ساغر مختاری و تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده تولید شده و هم اکنون حمیدرضا کریم‌زاده مشغول تدوین آن است. به احتمال زیاد مجموعه "نخلستان" که جنبه آموزشی برای خردسالان و کودکان دارد از گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما پخش می‌شود."

وی در ادامه افزود: "ما حدود 64 نوع خرما داریم که در این مجموعه به آنها در قالب عروسک‌ها می‌پردازیم. مهتاب تبریزی، رضا تقی‌نژاد، اعظم صانعی و ... عروسک‌گردان و رکسانا گل‌زاده، کورش زارعی‌پناه، بهناز مصیبی و شیرین بیده صداپیشه عروسک‌ها هستند. همچنین اعظم صانعی عروسک‌ها را ساخته است.

فیاضی خاطرنشان ساخت: "در گذشته چند برنامه عروسکی با نام‌های "یکی بود یکی نبود" و "لی لی حوضک" را برای صدا و سیما خوزستان ساخته بودم و سال گذشته این مرکز رتبه برتر را در میان مراکز کسب کرد، به همین دلیل دوباره پیشنهاد ساخت مجموعه عروسکی "نخلستان" را به من دادند."

کد مطلب 605452

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