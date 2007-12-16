فروزش درباره تازه‌ترین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون در یکی از مدارس تهران کار فیلمبرداری ادامه دارد و تا 15 روز دیگر برای گرفتن سکانس‌های پایانی راهی جزیره خارک خواهیم شد. امیدواریم با انجام همزمان مراحل فنی، "دوست داشتن را هجی کن" برای جشنواره فیلم فجر آماده شود."

شادمان در نمایی از "دوست داشتن را هجی کن"

وی درباره مراحل فنی فیلم و تغییر نام آن افزود: "هم بهرام دهقانی فیلم را تدوین می‌کند و جهانگیر میرشکاری نیز کار صداگذاری را انجام می‌دهد. برای ساخت موسیقی نیز هنوز با شخص خاصی قرارداد نبسته‌ایم. نام "دوست داشتن را هجی کن" هم تغییر می‌کند، اما هنوز برای این موضوع تصمیمی نگرفته‌ایم."

"دوست داشتن را هجی کن" داستان کودکی معلول و استثنایی است که کنار پدر و مادر و برادر کوچکش زندگی می‌کند. تلاش کودک برای برقراری ارتباط با اطرافیان به ویژه اعضا خانواده شرایط و موقعیت‌های مختلفی را در زندگی این افراد به وجود می‌آورد. در این فیلم بهناز جعفری، نگین صدق گویا، علی شادمان، محسن طنابنده، عباس امیری و ... بازی می‌کنند.

دیگر عوامل تولید "دوست داشتن را هجی کن" عبارتند از تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهدی صالح کرمانی صدابردار، حسین مجد طراح صحنه و لباس، محسن دارنج طراح گریم، عزیز علیزاده مدیر تولید و رضا عباسی عکاس و تصویربردار پشت صحنه اشاره کرد.

فروزش فیلم "هامون و دریا" را نیز در مراحل فنی دارد. این فیلم که از محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، هم اکنون توسط چنگیز صیاد در مراحل پایانی صداگذاری است و فردین خلعتبری نیز همزمان ساخت موسیقی فیلم را بر عهده دارد. این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درمی‌آید.

داستان این فیلم که بر اساس کتاب "هامون و دریا" نوشته عباس جهانگیریان ساخته شده، درباره نوجوانی دوتارنواز است که همراه مادربزرگش در روستایی زندگی می‌کند و بین او و دختر عمویش دریا عشقی فرازمینی جاری است. تا اینکه بیماری دختر قالیباف روستایی هامون و تعدادی از نوجوانان روستا را به کویر می‌کشاند.