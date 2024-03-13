به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم فاخری امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: آرامستان‌های استان از لحاظ ترافیکی زیر ساخت‌های مناسب و ظرفیت حضور حجم بالای خودروهای ورودی را ندارد و همواره دراین‌خصوص مشکلاتی را برای مراجعان به وجود می‌آورد که نیاز به مدیریت تردد و کنترل ورود و خروج خودروها است.

وی افزود: آرامستان‌های استان معمولاً در حاشیه شهرها و یا در کنار محورهای مواصلاتی استان قرار گرفته‌اند که تجمع و ایجاد راه‌بندان از سوی خودروها به این اماکن موجب کاهش ضریب ایمنی تردد و ایجاد حوادث ناگوار رانندگی می‌شود.

رئیس پلیس راهور لرستان، ادامه داد: مردم لرستان بر اساس یک سنت حسنه در آخرین پنج‌شنبه هرسال به زیارت شهدا و اهل قبور می‌روند، در این راستا امسال از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ محدودیت‌های ترافیکی در معبرهای منتهی به گلزار شهدا و قبرستان «خضر» در شهرستان خرم‌آباد به شرح ذیل توسط پلیس راهور فرماندهی انتظامی لرستان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مسیر رفت:

خیابان ساحلی غربی از مسیر پل حاجی تا میدان بهشت به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

مسیر برگشت:

میدان بهشت پل خیرآباد، ساحلی شرقی تا پل صفوی به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

ورود و خروج داخل قبرستان صالحین و گلزار شهدا از طریق درب‌های ورودی و خروجی به‌صورت یک‌طرفه یعنی ورود از درب ورودی گلزار شهدا و خروج از طریق درب خروجی قبرستان صالحین انجام می‌شود.