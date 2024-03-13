  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸

رئیس پلیس راهور لرستان مطرح کرد؛

اعلام محدودیت‌های ترافیکی پنج‌شنبه آخر سال در خرم‌آباد

اعلام محدودیت‌های ترافیکی پنج‌شنبه آخر سال در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس راهور لرستان محدودیت‌های ترافیکی پنج‌شنبه آخر سال در مرکز این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم فاخری امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: آرامستان‌های استان از لحاظ ترافیکی زیر ساخت‌های مناسب و ظرفیت حضور حجم بالای خودروهای ورودی را ندارد و همواره دراین‌خصوص مشکلاتی را برای مراجعان به وجود می‌آورد که نیاز به مدیریت تردد و کنترل ورود و خروج خودروها است.

وی افزود: آرامستان‌های استان معمولاً در حاشیه شهرها و یا در کنار محورهای مواصلاتی استان قرار گرفته‌اند که تجمع و ایجاد راه‌بندان از سوی خودروها به این اماکن موجب کاهش ضریب ایمنی تردد و ایجاد حوادث ناگوار رانندگی می‌شود.

رئیس پلیس راهور لرستان، ادامه داد: مردم لرستان بر اساس یک سنت حسنه در آخرین پنج‌شنبه هرسال به زیارت شهدا و اهل قبور می‌روند، در این راستا امسال از ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ محدودیت‌های ترافیکی در معبرهای منتهی به گلزار شهدا و قبرستان «خضر» در شهرستان خرم‌آباد به شرح ذیل توسط پلیس راهور فرماندهی انتظامی لرستان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مسیر رفت:

خیابان ساحلی غربی از مسیر پل حاجی تا میدان بهشت به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

مسیر برگشت:

میدان بهشت پل خیرآباد، ساحلی شرقی تا پل صفوی به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

ورود و خروج داخل قبرستان صالحین و گلزار شهدا از طریق درب‌های ورودی و خروجی به‌صورت یک‌طرفه یعنی ورود از درب ورودی گلزار شهدا و خروج از طریق درب خروجی قبرستان صالحین انجام می‌شود.

کد مطلب 6054581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه