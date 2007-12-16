صدای ناصر عبداللهی صدای صداقت مردمان جنوب ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد راستی، پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت اولین سالگرد ناصرعبدالهی اظهار داشت: یکرنگی و دوری از ظواهر به صدای ناصر لطافتی بخشیده بود که کلام او بر عمق وجود مخاطبان وی به آرامی و گرمی می نشست و معرفت حاکم بر موسیقی وی را جاودانه می کرد.

وی خاطرنشان کرد: صدای ناصر عبدالهی صدای ماندگار جنوب ایران شد تا صداقت و درستی وی به عنوان الگویی برای نسل جوان موسیقی ایران مطرح باشد.

راستی عنوان کرد: تشییع پیکر این هنرمند با چنان عزت و احترام و شوری از سوی مردم همراه بود که این خود بیانگر عمق دوستی مردم با صدای ارزشمند اوست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز در حاشیه این مراسم یادآور شد: اعتقاد به اصول اصیل موسیقی رمز ماندگاری کلام وی شد و چون ناصر هیچگاه خود را از دل مردمان این خطه جدا نکرد امروز نیز پس از گذشت یک سال از مرگ وی همچنان فقدان او برای خانواده موسیقی و هنر هرمزگان احساس می شود.

همایون امیرزاده ادامه داد: می شود با الگوگیری ازصفات ارزنده ناصر در عرصه موسیقی ملی اسلامی، هرمزگان را به پایتخت موسیقی اصیل ایرانی بدل کرد.

در بخش های دیگر این مراسم، خانواده ناصر عبداللهی موسیقی دان و خواننده معروف پاپ هرمزگانی نیز به بیان برخی ویژگیهای اخلاقی وی در جامعه پرداختند و هنرمندان هرمزگانی نیز هر کدام دقایقی از آثار ساخته شده توسط خود را به اجرا درآوردند.

عصر امروز نیز خانواده هنرمندان هرمزگان با حضور بر سرمزار وی به ادای احترام به این شخصیت هنری می پردازند.