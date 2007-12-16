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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

هیئت انتخاب سینمای جهان جشنواره فجر معرفی شد

کار بازبینی هیئت انتخاب بخش سینمای جهان بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر که از اول اذرماه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد امیر اسفندیاری، جمال امید، سیاوش صلواتیان، محمدسعید قائنی نجفی و محمدرضا مختاری اعضا هیئت انتخاب بخش سینمای جهان هستند که از سوی دبیر جشنواره انتخاب شده اند.

فعالیت‌های مربوط به شناسایی فیلم‌های مناسب جشنواره فیلم فجر از پایان جشنواره بیست و پنجم آغاز شد و هم اکنون هیئت انتخاب مشغول بررسی فیلم‌های شناسایی شده هستند و از اول آذرماه مرحله نهایی گزینش آثار آغاز شده است.

هیئت انتخاب بخش سینمای جهان، فیلم‌های بلند و کوتاه بخش‌های رقابتی جام جهان‌نما: مسابقه سینمای جهان، در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا و جلوه‌گاه شرق: مسابقه سینمای آسیا و بخش‌های غیررقابتی جشنواره را از میان هزار و 77 عنوان فیلم بلند، 363 فیلم کوتاه داستانی، 171 مستند بلند و 24 مستند کوتاه انتخاب می‌کنند.

بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 605461

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