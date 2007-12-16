هیئت انتخاب سینمای جهان جشنواره فجر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد امیر اسفندیاری، جمال امید، سیاوش صلواتیان، محمدسعید قائنی نجفی و محمدرضا مختاری اعضا هیئت انتخاب بخش سینمای جهان هستند که از سوی دبیر جشنواره انتخاب شده اند.

فعالیت‌های مربوط به شناسایی فیلم‌های مناسب جشنواره فیلم فجر از پایان جشنواره بیست و پنجم آغاز شد و هم اکنون هیئت انتخاب مشغول بررسی فیلم‌های شناسایی شده هستند و از اول آذرماه مرحله نهایی گزینش آثار آغاز شده است.

هیئت انتخاب بخش سینمای جهان، فیلم‌های بلند و کوتاه بخش‌های رقابتی جام جهان‌نما: مسابقه سینمای جهان، در جستجوی حقیقت: مسابقه سینمای معناگرا و جلوه‌گاه شرق: مسابقه سینمای آسیا و بخش‌های غیررقابتی جشنواره را از میان هزار و 77 عنوان فیلم بلند، 363 فیلم کوتاه داستانی، 171 مستند بلند و 24 مستند کوتاه انتخاب می‌کنند.

بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.