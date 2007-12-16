نشست هم اندیشی شورای برنامه ریزی حوزه علمیه مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی فرجام عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بدون تردید حوزه عملیه مشهد از توانمندی و استعداد بالایی برخوردار است و این حوزه نیز حوزه های نیروپرور است.



مدیر اجرایی حوزه علمیه مشهد گفت: سه محور سخنان نمایندگان حوزه علمیه مشهد در زمینه های حوزه و نظام، حوزه و فقه و حوزه و طلاب جوان از استحکام قابل قبولی برخوردار بودند و با پی آمد تاییدات مقام معظم رهبری در محورهای مدیریت تحول و نظام آموزشی و آزاد اندیشی همراه بود .

وی اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب را از انتظارات معظم له و مدیریت علی حوزه علمیه خراسان بر شمرد.

فرجام پیام صادره از سوی مدیریت عالی حوزه علمیه خراسان خطاب هب رهبری جامعه اسلامی را نشانگر توجه جدی ایشان در اجرایی شدن معنویات مقام معظم رهبری دانست.

حجت الاسلام فرجام افزود: مدیریت عالی حوزه علمیه حضرت آیت الله واعظ طبسی در پی ابلاغ حکم جدید اعضا شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان هشت محور به عنوان چشم انداز 20 ساله حوزه علمیه ترسیم و خط مشی کاری رسیدن به آن را ارائه کرد.

وی نسبت به امر پژوهش، آموزش حوزه های علمیه شهرستان ها، دیدار با مدیریت عالی حوزه علمیه خراسان، تشکیل کمیته پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، آسیب شناسی از وضعیت فعلی حوزه، تغییر کتب درسی ، احیای آزاد اندیشی، مدیریت تحول، ترسیم چشم انداز، پذیرش در حوزه، تولید علم و اندیشه، توان پاسخگویی به پرسشها،نقدهای مطرح شده، ساماندهی امر تبلیغ، تهذیب و تربیت، ایجاد بانک اطلاعاتی معارف اسلامی، ایجاد کارگاههای علمی و ... تاکید کرد.