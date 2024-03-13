۱۲ فروردین روز سرنوشت سازی برای جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی انصاری امروز چهارشنبه در نشست هماندیشی ستاد بزرگداشت ۱۲ فروردین و روز جهانی قدس اظهار کرد: ماه رمضان ایام مبارک نزول آیات قرآن و ماه مهمانی در محضر خداوند است.
وی ضمن تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: در طول یک سال گذشته مناسبتهای مختلفی داشتهایم ازجمله ایامالله دهه فجر و روز ۲۲ بهمن که مردم سنگ تمام گذاشتند و باید از این حضور حماسی تشکر و قدردانی کرد.
انصاری گفت: روز ۱۲ فروردین روز تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی با رأی مردم در سال ۵۸ است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این روز برای انقلاب اسلامی روز سرنوشت سازی است که به آن پرداخته نشده است.
انصاری از مناسبتهای ایام نورروز خبر داد و گفت: دوم فروردین وفات حضرت خدیجه (س)، هفتم فروردین ولادت امام حسن مجتبی (ع)، دوازدهم فروردین سالروز تشکیل جمهوری اسلامی، ۱۳ فروردین روز طبیعت و شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و درنهایت روز ۱۷ فروردین روز جهانی قدس و ۲۲ فروردین روز عید سعید فطر را در پیش رو داریم که برنامهریزی لازم برای بهرهگیری از این ایام باید صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از اهدافی که برای روز ۱۲ فروردین تعیینشده بهرهبرداری از تقارن ایام شهادت حضرت علی (ع) و لیالی قدر با بزرگداشت ۱۲ فروردین برای بهرهمندی از برنامههای پرمحتوا و پرمخاطب است و بزرگداشت روز جمهوری اسلامی با رویکرد تبیینی و توجه دادن عموم بهویژه جوانان و نوجوانان به اهمیت این روز تاریخی است.
انصاری تبیین و اهمیت حضور مردم در روز جهانی قدس و دعوت به راهپیمایی در این ایام از دیگر اهداف برنامههای بزرگداشت روز ۱۲ فروردین دانست و افزود: ترویج معارف بالای انقلاب اسلامی با توجه به شرایط خاص امسال از حسینیهها و مساجد و دعوت مردم به شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس از دیگر برنامههای این ایام میباشد.
وی همچنین در پایان بیان کرد: تبیین اهمیت روز ۱۲ فروردین توسط ائمه جمعه از اهمیت زیادی برخوردار است باید سعی شود در ایام تعطیلات نوروز محتوای رسانهای در فضای مجازی و اهمیت این مناسبتها برای افکار عمومی تداعی شود.
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