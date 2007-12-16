خط لوله هفتم سراسری گاز با 50 درصد کمبود نقدینگی مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، فتحعلی نجفی مجری پروژه خط لوله هفتم سراسری گاز گفت: پروژه خط انتقال گاز به منطقه شرق و جنوب شرقی کشور در 3 فاز از خرداد 85 آغاز و همچنان ادامه دارد که پیش بینی می شود در صورت تامین منابع لازم ، این طرح تا پایان سال 87 به بهره برداری برسد.

نجفی با بیان اینکه در فاز اول این پروژه 2 ایستگاه تقویت فشار به موازات خط لوله احداث خواهد شد ، اظهار داشت: با اجرای این 2 ایستگاه تقویت فشار، امکان انتقال روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به منطقه جنوب و جنوب شرقی کشور فراهم می شود.

وی اضافه کرد: در فاز اول که از عسلویه به ایرانشهر منتهی می شود، گاز مورد نیاز استانهای سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و قسمتهایی از استان های بوشهر، فارس و کرمان تامین خواهد شد. همچنین این خط لوله در مسیر خود صنایع پر مصرف ، نیروگاههای برق استانها و شهرهایی که در مدار انشعاب قرار دارند را از نعمت گاز بهره مند خواهد کرد.

نجفی درمورد پیشرفت فیزیکی فاز اول گفت: این پروژه بالغ بر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مجری پروژه خط لوله هفتم سراسری گاز از کمبود نقدینگی و عدم تکافوی اعتبار ارزی تخصیص داده شده در این پروژه خبر داد و افزود: اعتبار امسال در فاز اول این پروژه 76 میلیارد تومان از منابع داخلی و سایر منابع اعتبای پیش بینی و همچنین بخشی از اعتبارات ارزی پروژه معادل 382 میلیارد تومان نیز از محل فاینانس ( حسب جز 25 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 ) در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع اعتبار تخصیص داده شده تاکنون معادل 458 میلیارد تومان می باشد.

نجفی اعتبار مورد نیاز برای اتمام فاز اول پروژه را بالغ بر 2 هزار میلیارد عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پیشرفت حاصل شده تاکنون بخش اعظم بودجه و همچنین نقدینگی مورد نیاز پروژه تاکنون تامین نگردیده ودر حال حاضر با 50 درصد کمبود نقدینگی نسبت به برنامه مواجه هستیم .

وی درمورد فاز دوم این پروژه توضیح داد: از اهداف کلی طرح خط لوله سراسری هفتم، ادامه خط لوله از ایرانشهر به زاهدان و سپس به زابل و سایر شهرهای واقع شده در مسیر می باشد که شاخه ای از آن تا چابهار نیز ادامه خواهد یافت.

مجری پروژه خط لوله سراسری هفتم گاز افزود: پیمانکار اجرایی فاز دوم و اعتبارات مورد نیاز پروژه هنوز مشخص نشده و در مرحله مطالعات اولیه قرار دارد که باید مراحل قانونی تخصیص اعتبارات لازم آن فراهم شود ولی در حال حاضر برای امسال اعتباری در این بخش در نظر گرفته نشده است.

نجفی طول انشعابات از خط لوله سراسری هفتم گاز را حدود 1145 کیلومتر اعلام کرد که شهرهای زاهدان ، چابهار ، زابل، میرجاوه ، خاش ، جیرفت ، کهنوج ، بندر عباس و توابع مربوطه را پوشش می دهد.