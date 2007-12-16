زمینه های زیادی برای مذاکره با ایران وجود دارد / سیاست خارجی متکبرانه آمریکا باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایک هاک بی" که هم اکنون به همراه "رودی جولیانی" از مطرح ترین نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات سال آینده این کشور محسوب می شود در مقاله ای که برای مجله "فارین افیرز" ارسال کرده در انتقاد از سیاست دولت بوش نوشت: از دید من ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند. من پیش از آنکه بخواهم به چشمان والدینی که فرزندان آنها را برای جنگ اعزام می کنند نگاه کنم تمام تلاش خود را بکار می گیریم تا از وقوع جنگ جلوگیری شود.

این جمهوریخواه با سابقه در تشریح مواضع خود درقبال ایران می نویسد: می توان با اتخاذ سیاست انعطاف پذیر به ایران نزدیک شد و بهبود روابط دیپلماتیک و افزایش آن یکی از این سیاستهای انعطاف پذیر است.

وی درباره لزوم تغییر سیاست خارجی آمریکا می نویسد : اندیشه های موجود در دولت بوش بسیار متکبرانه هستند. سیاست بوش درباره پاکستان یک سیاست ضایع شده و شکست خورده است و به دلیل اتخاذ سیاست های غلط از سوی بوش، آمریکا هم اکنون از هر کشور دیگری در برابر دشمنان آسیب پذیر تر است.

هاک بی که از سال 1996 تا 2007 فرماندار آرکانزاس بوده در ادامه مقاله خود نوشت: سیاست خارجی آمریکا نیازمند آن است تا لحن و رفتار خود را تغییر دهد؛ سیاست خارجی متکبرانه بوش هم اکنون در داخل و خارج از آمریکا شکست خورده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از سوی دوستان جمهوریخواه خود به کم تجربگی در سیاست خارجی متهم می شود معتقد است که آمریکا باید به مردم مسلمانی که در کشورهای فقیر زندگی می کنند کمک کند تا آنها وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشند؛ هاک بی معتقد است نظامیان آمریکایی باید تا زمان برقراری کامل آرامش در عراق در این کشور باقی بمانند.

به گزارش مهر، در نظر سنجی های ماه های ابتدایی سال 2007 مایک هاک بی شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نداشت، اما انتقادهای تند هاک بی از سیاست های بوش باعث شده تا هم اکنون او به همراه رودی جولیانی از مطرح ترین نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا محسوب می شود.