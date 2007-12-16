صندوق رفاه حذف شدنی نیست

دکتر مرتضی زرینه زاد در ارتباط با این بحث که سرنوشت صندوق رفاه دانشجویان پس از حذف معاونت دانشجویی و راه اندازی سازمان امور دانشجویان چه خواهد شد، گفت: این بحث مطرح شده است که صندوق رفاه دانشجویان در دل سازمان امور دانشجویان قرار گیرد کلا صرفا در حد یک بحث مورد طرح قرار گرفته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان قرارگیری این صندوق در دل سازمان امور دانشجویان را سازگار با وظایفی ندانست که بر عهده صندوق رفاه دانشجویان قرار دارد و گفت : صندوق رفاه دانشجویان باید از مسیرهای سرمایه گذاری به خودکفایی برسد که این تکلیف بر طبق مصوبه مجلس برای صندوق رفاه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه نوع رفتارهای مالی صندوق رفاه دانشجویان و سازمان امور دانشجویان با یکدیگر متفاوت هستند، تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان مکلف به سرمایه گذاری تا حد خودکفایی است اما در سازمان امور دانشجویان و در آموزش عالی اصلا سرمایه گذاری نداریم.

زرینه زاد با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان دارای ماهیت مستقل است، افزود: صندوق رفاه ابزار خوبی در اختیار مدیریت است و قرارگیری صندوق در دل سازمان امور دانشجویان، ارتقای صندوق نیست.