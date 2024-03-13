به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات عصر چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: دیابت و فشار خون یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در استان، کشور و حتی برخی از کشوری‌های دیگر دنیا است که باید با اطلاع رسانی شهروندان را مجاب و ترغیب کنند به صورت متوالی و منظم نسبت به چکاب بسیاری از موارد سلامتی خود از جمله این دو مورد اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و کنترل وضعیت بهداشت و سلامت افراد می‌تواند به میزان بسیار زیادی از هزینه‌های درمان جامعه کاهش یابد و زمینه ارتقا سلامت جامعه را افزایش دهد.

وی افزود: همچنین لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح ملی غربالگری دیابت و فشار خون همراهی و همکاری داشته باشند و دانشگاه نیز با جدیت این موضوع را دنبال کند.

پورات تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی بر اجرای مصوبات شورای اجتماعی استان اهتمام جدی داشته باشند و گزارشات اقدامات خود را به دبیرخانه این شورا به صورت منظم ارسال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقدامات فرهنگی به ویژه در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز همکاری و فعالیت مناسب داشته باشند.