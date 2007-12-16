چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با موضوع دولت و عدالت اقتصادی، دیدگاه ها، روش ها وعملکردها، بر اساس دیدگاه نظری و همچنین شیوه های تحقق و سیاست گذاری در جهت رسیدن به عدالت اقتصادی و ارزیابی عملکردها برگزار می شود.

سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی همایش با پژوهشکده اقتصاد همکاری می کند. این همایش با محورهای مبانی نظری، عدالت اقتصادی در مستندات قانونی عدالت اقتصادی در تعاملات بین المللی و ارزیابی عملکرد ها برگزار می شود.

با توجه به تخصصی بودن موضوع و محورهای همایش 50 خلاصه مقاله به دبیرخانه رسیده که نظر به فرصت محدود ارائه مقالات 8 مقاله به صورت سخنرانی و پاورپوینت در همایش ارائه و بیش از این تعداد در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید.

در این همایش استادان پژوهشگران صاحبنظران مدیران وزارتخانه ها و به ویژه سازمان خصوصی سازی و دانشجویان حضور دارند.