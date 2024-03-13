ساخت واحدهای جدید نیروگاه اتمی با توان داخل/ نیروی خارجی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از خادمین اردوی راهیان توسعه و پیشرفت منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: اردوی راهیان توسعه و پیشرفت نقش مهم و تأثیرگذاری در تبیین دستاوردهای نظام اسلامی ایران و تجهیزات نظامی دارد.
وی اضافه کرد: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با مجاهدت و تلاش انقلابی و جهانی دستاوردهای نظام را به جامعه هدف تبیین میکند که لازم است اردوهای راهیان توسعه و پیشرفت سال آینده هم تداوم داشته باشد.
محمدیزاده با تاکید بر بازدید گروههای مختلف در اردوی راهیان توسعه و پیشرفت از تأسیسات آبشیرینکن بوشهر اضافه کرد: اکنون آبشیرینکن به ظرفیت ۳۵ هزار و ۷۰ هزار مترمکعب در ساحل و در جوار نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است که لازم است مورد بازدید گروههای مختلف در اردوی راهیان توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.
وی با اشاره به ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه اتمی برای تولید برق با توان متخصصان داخلی در بوشهر بیان کرد: در ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی متخصصان ایران اسلامی فعالیت میکنند و نیروی خارجی وجود ندارد و بخشی هم توسط قرارگاه سازندگی سپاه ساخته میشود که نشان از اقتدار ایران اسلامی در توسعه و پیشرفت در بخشهای مختلف است.
استاندار بوشهر با اشاره به ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه اتمی با توان متخصصان داخلی در بوشهر بیان کرد: در ساخت این دو واحد متخصصان ایران اسلامی فعالیت میکنند و نیروی خارجی وجود ندارد
نیروی دریایی سپاه در آمادگی بالایی قرار دارد
وی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه را مجاهدان و خدمتگزاران تبیین دستاوردهای پیشرفت نظام اسلامی ایران دانست و با قدردانی از آنان اظهار داشت: سپاه پاسداران در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته و این نهاد یکی از برکات مهم نظام اسلامی ایران است.
وی تشکیل سپاه پاسداران برای حفظ و دفاع از نظام اسلامی ایران را از تدابیر مهم امام راحل دانست و بیان کرد: امام راحل (ره) با هوشیاری دستور تأسیس سپاه پاسداران را صادر کردند و تمام موفقیتهای نظام مدیون هدایتهای امام راحل و هدایتهای مقام معظم رهبری هستیم.
استاندار بوشهر با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت امپراتوری علیه نظام اسلامی ایران تهاجم کرده است اضافه کرد: دشمن برای مأیوس و ناامید کردن مردم اقدام به تهاجم رسانهای کرده است که جهاد تبیین راهکار مهم برای مقابله با اهداف دشمنان محسوب میشود.
محمدیزاده اردوی راهیان توسعه و پیشرفت را یک اقدام اساسی و انقلابی دانست و بیان کرد: در این عرصه مناطق دوم و چهارم نیروی دریایی سپاه و سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر پیشتاز هستند.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه همواره در آمادگی بالایی قرار دارد گفت: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با تجهیزات نظامی پیشرفت و نیروهای توانمند، آمریکا را در خلیجفارس به زانو درآورد و در مقابل دشمنان مقتدرانه ایستاده و اکنون ایران اسلامی به جایی رسیده که آمریکا را از خلیجفارس بیرون کند.
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