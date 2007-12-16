دانشگاه پیام نور نسبت به تخلفات موسسات آموزشی اعلام جرم کرد

دکتر رسول ابافتح در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: پرونده های موسسات متخلف برای رسیدگی در نوبت بازپرسی قرار دارند و استعلام برای آگاهی از اخذ مجوز آنان توسط وزارت علوم انجام شده است.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به وضعیت این موسسات کمیته ای نیز با همکاری وزارت علوم تشکیل شده و تاکنون دو جلسه از آن نیز تشکیل شده است.

مسئول اداری حقوقی دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب که باید هر چه زودتر تکلیف موسسات آموزشی متخلف روشن شود، افزود: دایره نفوذ دانشگاه پیام نور در رابطه با این موسسات محدود است و بیشتر مسئولیت متوجه وزارت علوم است.

وی یادآور شد: هرچه زودتر باید موسسات آموزشی متخلف مدیریت و نظارت شوند تا بتوان از پتانسیل آن موسسات که هدفشان آموزشی فرهنگی است با نظارت دانشگاه و به نفع دانشگاه از آن استفاده و از فعالیت موسساتی که هدفشان سودجویی است جلوگیری کرد.