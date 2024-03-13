مسوول باخت خانگی امروز من هستم / باید به نظر داور احترام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه محمد ربیعی در نشست خبری پس از شکست برابر استقلال خوزستان با عذرخواهی از هواداران ذوب‌آهن اظهار داشت: من مقصر این شکست هستم و مسؤولیت این باخت را بر عهده می‌گیرم. این قول را به هواداران می‌دهم که ادامه راه جبران کنم و روند تیم درست شود

وی پیرامون صحنه مشکوک به پنالتی این تیم در دقیقه ۹ ادامه داد: باید به نظر داور احترام گذاشت و آن را به باشگاه و کارشناسان سپرد اما من فکر می‌کردم داور پنالتی گرفته است!

سرمربی تیم ذوب‌آهن تصریح کرد: ما روی کناره‌ها برای این بازی برنامه ریزی کرده بودیم؛ امروز بیشتر سعی کردیم پاس بدهیم، تغییر سیستم هم داشتیم؛ با چهار دفاع بازی را شروع کردیم تا بغل‌ها را دو به یک بکنیم؛ بیشتر از تمام بازی‌هایی که در اصفهان داشتیم ایجاد موقعیت کردیم‌؛ دو گل خوردیم که ناراحت شدم؛ من سعی کردم با بازیکنانی که در اختیار داشتم برنامه‌هایمان را اجرا کنیم؛ به طور قطع ایراداتی بوده و وقتی بازی را باختیم نباید بهانه‌ای بیاوریم.