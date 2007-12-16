قرارداد بازیکنان فوتبال واقعی منعکس نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دربازرسی کارشناسان و بازرسان این سازمان از عملکرد چند باشگاه دولتی فوتبال در انعقاد قرارداد با بازیکنان و پرداخت وجوه به آنان مشخص شد که مبالغ مندرج در قراردادهای داخلی باشگاه‌ ها با بازیکنان، با مبالغ ذکر شده در قراردادهای ارائه شده به هیئت فوتبال استان‌ها و سازمان لیگ مغایرت های اساسی دارد. به عنوان نمونه قرارداد یکصد وپنجاه میلیون تومانی داخلی یک باشگاه با بازیکن در حدود پانزده میلیون تومان به سازمان لیگ منعکس شد.

رعایت نکردن آیین ‌نامه نقل و انتقال و حاکم شدن روابط ناسالم

در این گزارش بر رعایت نشدن مفاد آیین‌نامه نقل و انتقال بازیکنان که مورد عمل سازمان لیگ و باشگاه هاست تصریح و عنوان شده است: سازمان لیگ به لحاظ کمبودهای سخت‌افزاری (نیروی انسانی، امکانات و بودجه) نتوانسته در شش دوره لیگ حرفه‌ای، بر عملکرد باشگاه‌ها از حیث قراردادهای بازیکنان با باشگاه‌ها و رعایت سایر مفاد آیین‌ نامه مذکور، نظارتی داشته باشد. همچنین عدم اجرای آیین نامه نقل و انتقال، باعث شد تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعایت حقوق بازیکن و باشگاه، اشاعه دهنده روابط ناسالم در زد و بندهای فی مابین بازیکنان، مربیان و باشگاه‌ها باشند.

غیرشفاف عمل کردن برای فرار از مالیات

در گزارش سازمان بازرسی کل کشورازصداقت نداشتن باشگاه‌های فوتبال با سازمان لیگ فوتبال آمده است: متاسفانه ارسال نکردن قراردادهای بازیکنان و باشگاه‌ها با مبالغ واقعی به سازمان لیگ فوتبال برای فرار از پرداخت مالیات واقعی، به عنوان یک عرف در عملکرد باشگاه‌ها درآمده و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز با وجود اطلاع از این موضوع هیچ‌ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.

نحوه پرداخت‌ها به بازیکنان در دو باشگاه قرمز و آبی

بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از نحوه پرداخت‌ها در قراردادهای باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به بازیکنان شان حاکی است: نحوه پرداخت وجوه در قراردادهای این دو باشگاه با بازیکنان، برخلاف ضوابط اولیه مالی است. ضمن اینکه، چون دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فاقد آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هستند این امر مزید بر علت شده است. همچنین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فاقد بودجه سنواتی مصوب هستند.

نکات مثبت

سازمان بازرسی کل کشور در بررسی عملکرد باشگاه های دولتی فوتبال در انعقاد قرارداد با بازیکنان و نحوه پرداخت وجوه به آنان، به اقدامات و عملکرد خوبی که باشگاه‌ های دولتی در این زمینه داشتند اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: باشگاه فرهنگی - ورزشی سایپا در بین باشگاه‌های مورد بررسی از چند جهت دارای بهترین عملکرد است.

1- کلیه قراردادهای این باشگاه با بازیکنان با همان مبالغ واقعی به سازمان لیگ منعکس شده است.

2- در کلیه پرداخت‌های صورت گرفته به بازیکنان، مالیات 5 درصد تکلیفی در اسناد مالی از وجوه مربوطه کسر و به حساب های قانونی اداره مالیات واریز شده است.

3- کلیه پرداخت‌ها به بازیکنان، از طریق حساب‌های مجاز و طبق اسناد مالی مثبته و به صورت واریز به حساب‌های بازیکنان انجام می گیرد.

4- این باشگاه از لحاظ عملکرد درآمدزایی، با اعمال مدیریت موفق، هیچ گونه هزینه‌ای مازاد بر هزینه‌های شرکت سایپا به این شرکت و سهامداران آن وارد نکرده و به صورت خودکفا، هزینه‌های مربوطه را تامین و دارای سوددهی نیز هست. این باشگاه چارچوب تشکیلاتی یک باشگاه خصوصی را فراهم کرده و دارای چند زمین تمرین و امکانات مربوطه است. تنها کمبود آن در اختیار نداشتن ورزشگاه اختصاصی است که در دست مطالعه برای اقدامات آتی است.