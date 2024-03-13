مشکلات صادرات کالا در مرز مهران حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفندماه نشست خبری مشترک استاندار ایلام و استاندار واسط در استان واسط (شهر کوت) عراق برگزار شد.
استاندار ایلام در این نشست با تبریک انتصاب مجدد محمد المیاحی بهعنوان استاندار واسط گفت: با هدف بحث و گفتگو در خصوص تعاملات اقتصادی و هموار کردن بستر برای مراودات و تعاملات بیشتر بین دو استان واسط و ایلام و همکاریهای فرهنگی و اجتماعی وارد این استان شدیم.
حسن بهرام نیا افزود: امیدواریم در این نشست به توافقاتی در مباحث اقتصادی برسیم کمااینکه استاندار واسط و کشور دوست و همسایه عراق، حسن همکاری خود را نشان دادهاند که از مصادیق این حسن همکاری، تردد بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرز مهران و زرباطیه در ایام اربعین بود.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: مرز مهران مهمترین مرز زمینی در بین مرزهای ۱۲ گانه زمینی با کشور عراق است که بیشترین صادرات در بین مرزهای زمینی را نیز به خود اختصاص داده است.
ی عنوان کرد: دولت ایران نگاه ویژهای به مرز مهران دارد و این مرز بهترین فرصت اقتصادی برای دو کشور ایران و عراق است و در بحث صادرات برای دو کشور بسیار حائز اهمیت و مهم است.
بهرامنیا اضافه کرد: اگر تسهیلگری نکنیم صادرات کالاها به سمت دیگر مرزها میرود.
استاندار واسط نیز در این نشست گفت: در بحث زوار و بحث تجاری و تعاملات بیشتر، آمادگی کامل داریم و تلاش میکنیم زیرساختها استان واسط را برای تعاملات بیشتر با استان ایلام مهیا کنیم.
محمدجمیل المیاحی افزود: تلاش داریم برای تسهیل تردد زوار زیرساختهای پایانه جدید در مرز مهران و زرباطیه و زیرساختهای پایانه شهابی (مرز تجاری) را تکمیل کنیم.
وی عنوان کرد: پیگیریهای لازم برای دایر شدن کنسولگری ایلام در واسط و کنسولگری واسط در ایلام انجام شده است.
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