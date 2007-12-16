گزارش NIE باید به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو سیاست خاور نزدیک واشنگتن نوشت: همانطور که گزارش جدید سازمانهای اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد ایران برنامه هسته ای تسلیحاتی خود را در سال 2003 تحت فشارهای بین المللی متوقف کرده است، فلذا دلیل خوبی برای خوش بینی وجود دارد؛ اینکه فشار بر ایران می تواند آن را برای پایان دادن به بن بست هسته ایش متقاعد کند.

" پاتریک کلاوسون" نویسنده این مطلب افزوده است: دیپلماسی وقتی که با چماقها و هویجها ( تهدیدها و تشویق ها) همراه شود، بهترین گزینه است. وظیفه غرب این است که انتخابها برای ایران را دشوارتر کند و این یعنی دادن یک چماق بزرگتر و پیشنهاد همزمان هویج های بیشتر.

وی تصریح کرده است که اگر دیپلماسی ما شکست بخورد، دو گزینه وجود خواهد داشت: برخورد با ایران یا بازدارندگی در مقابل آن، که هر دوی آن نیز اقدامهای خطرناک هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: از آنجا که این گزینه ها مطلوب نیستند، باید هم اکنون هر تلاشی را برای ارائه هویجهای بیشتر و چماقهای بزرگتر انجام داد، به گونه ای که دیپلماسی بتواند برنامه هسته ای ایران را حل و فصل کند.