پنج میلیارد ریال به راه اندازی و تجهیز ادارات بیرجند اختصاص یافت

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهارداشت: 70 درصد این اعتبار در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام ساختمانهای ادارات دولتی بیرجند تخصیص یافته است.

وی گفت: صد در صد مصوبات سفر اول ریاست جمهوری و هیئت دولت مرتبط با شهرستان بیرجند عملیاتی و تعداد زیادی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی فرمانداری بیرجند آماده رایزنی و چاره جویی برای رفع هر گونه مشکل ادارات این شهرستان اعم از اعتباری و ... است.

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری بیرجند سهم شهرستان بیرجند را از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت بیش از دهها پروژه بیان کرد و از مدیران شهرستان خواست تا با مطالعه دقیق مصوبات و رایزنی لازم با مدیران استان و حتی وزراء مربوطه، در راستای احقاق حقوق مردم بیرجند از برکات سفر هرچه بیشترتلاش نمایند.

اسماعیلی در قسمتی دیگر از سخنان خود وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیرجند را خوب ارزیابی کرد و با توجه به فاصله آن تا مرحله مطلوب از مدیران خواست تا تلاش بیشتری در این زمینه نمایند.

معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری بیرجند تاکید کرد: مسئولین دستگاه ها در اسرع وقت پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و مشکلات احتمالی آن را قبل از شروع فصل سرما به فرمانداری گزارش نمایند.