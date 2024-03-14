به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی گفت: میزان مشارکت مردمی در جشن نیکوکاری امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: جشن نیکوکاری امسال که از ابتدای اسفند در استان آغاز شد و تا ۲۲ اسفند ادامه یافت.

صالحی افزود: جمع آوری این کمک‌ها از طریق کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، مدارس و کمک‌های غیرحضوری و مجازی صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه، مشارکت در جشن نیکوکاری امسال، به‌صورت حضوری، غیرحضوری و در بستر الکترونیک برگزار می‌شود، افزود: مردم خیر و نیک‌اندیش استان می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۲۴*۱*۸۸۷۷* و یا از طریق سایت این نهاد به نشانی www.emdad.ir به کمک نیازمندان بشتابند.