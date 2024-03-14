به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه یاریگران سمنان با بیان اینکه این مجموعه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و زیربنای ۷۰۰ متر مربع ساخته شده است، ابراز کرد: سرمایه گذاری این طرح ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه از این مجموعه خانه یاریگران زندگی به منظور برپایی اردوهای یک روزه و توانمندسازی دانش آموزان استفاده خواهد شد، افزود: توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مقابله با مواد مخدر از اهداف طرح یاریگران زندگی در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به آموزش به مثابه اولویت‌های این اداره کل در راستای مقابله با آسیب‌هایی مانند اعتیاد، ابراز کرد: امروز دوران هوش هیجانی و تجربه گرایی و اسلحه شناسی جنگ نرم برای دانش آموزان است.

وزیری با بیان اینکه آموزش سرآمد اساس توسعه منابع انسانی و به عنوان سنگر دفاع در برابر جنون تکنولوژی، تأمین کننده آینده نظام و زمینه ساز تربیت نیروی انسانی است، گفت: امروز باید از سلطه گری آموزش صفر فاصله گرفته و فرزندانمان را در مدرسه احتیاج آموزش دهیم، که این مکان به همین منظور و آشنایی با پیامدهای اعتیاد آشنا شوند.