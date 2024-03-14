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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

در زمینه مقابله با مواد مخدر؛

دانش آموزان استان سمنان توانمندسازی می‌شوند

دانش آموزان استان سمنان توانمندسازی می‌شوند

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از راه اندازی خانه «یاریگران زندگی» در سمنان خبر داد و گفت: توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مقابله با مواد مخدر از اهداف این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه یاریگران سمنان با بیان اینکه این مجموعه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و زیربنای ۷۰۰ متر مربع ساخته شده است، ابراز کرد: سرمایه گذاری این طرح ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه از این مجموعه خانه یاریگران زندگی به منظور برپایی اردوهای یک روزه و توانمندسازی دانش آموزان استفاده خواهد شد، افزود: توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مقابله با مواد مخدر از اهداف طرح یاریگران زندگی در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به آموزش به مثابه اولویت‌های این اداره کل در راستای مقابله با آسیب‌هایی مانند اعتیاد، ابراز کرد: امروز دوران هوش هیجانی و تجربه گرایی و اسلحه شناسی جنگ نرم برای دانش آموزان است.

وزیری با بیان اینکه آموزش سرآمد اساس توسعه منابع انسانی و به عنوان سنگر دفاع در برابر جنون تکنولوژی، تأمین کننده آینده نظام و زمینه ساز تربیت نیروی انسانی است، گفت: امروز باید از سلطه گری آموزش صفر فاصله گرفته و فرزندانمان را در مدرسه احتیاج آموزش دهیم، که این مکان به همین منظور و آشنایی با پیامدهای اعتیاد آشنا شوند.

کد مطلب 6054969

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