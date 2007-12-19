ظرفیت کم برای یکی از پر استقبال ترین فضاهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته حدود 170 هزار دانشجو متقاضی حج عمره دانشجویی بودند اما فقط 16 هزار نفر اعزام شدند. امسال با وجود اینکه ثبت نام عمره دانشجویی اینترنتی بوده و بازه زمانی ثبت نام نیز کمتر از گذشته بوده اما تعداد متقاضیان افزایش یافته است.

دکتر محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در این زمینه به مهر گفت : فضای زیارت و گرایش به معنویت در میان دانشجویان بالا است، باید این فضا را قدر دانست و به سمت حمایت از آن رفت. بنابراین باید در خصوص افزایش سهمیه عمره دانشجویی یک تصمیم جدی گرفته شود.

به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته تسهیلاتی را در قالب وام برای عمره دانشجویی قائل شد و با ایجاد این موقعیت، شرایطی ایجاد شد تا دانشجویان بتوانند با امکان بهتری از این سفر معنوی استقبال کنند. امسال بانک ملت نیز به دانشجویان متقاضی وام عمره می دهد.

اکنون نیز فصل توجه بیشتر دستگاههای متولی یا مرتبط با حج عمره از جمله سازمان حج و زیارت، شورای عالی حج، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و ... به استقبال دانشجویان از سفر معنوی حج عمره است.

محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر از رئیس جمهوری و دست اندرکاران حج عمره خواستار شد تا سهمیه عمره دانشجویان را افزایش دهند.

وی گفت: با توجه به افزایش تعداد دانشجو در کشور از رئیس جمهوری و دست اندرکاران حج عمره دانشجویی درخواست می کنیم تا زمینه برای افزایش ظرفیت عمره دانشجویی ایجاد شود.