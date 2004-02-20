مشاركت بيشتر از 65 درصد؛ انتخابات در كمال صحت و سلامت برگزار شد

سيد محمد جهرمي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، گفت: عليرغم اينكه 28 هزار صندوق اخذ راي ديرتر از زمان آغاز راي گيري آغاز به كار كرد و مسوولان اجرايي به موقع در شعب حاضر نشدند، اما مشاركت بالاي 65 درصد را در انتخابات هفتم شاهد بوديم. جهرمي افزود: اگر همكاري بيشتر مسوولان اجرايي در انتخابات را شاهد بوديم طبيعتا آمار شركت كنندگان به بيش از اين ميزان مي شد.



جهرمي بااشاره به مشاركت خوب مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: در حوزه انتخابيه تهران حدود سه ميليون نفر از پنج ميليون واجد شرايط نشانگر افزايش مشاركت مردم نسبت به انتخابات شوراي اسلامي شهر بوده است. به گفته وي با استناد به گزارشهاي رسيده مشاركت مردم درشهرهاي بزرگ قابل توجه بوده است.



وي با اعلام اينكه عليرغم اطلاعيه ستاد انتخابات مبني بر تمديد راي گيري متاسفانه برخي از شعب از اخذ راي امتناع ورزيده اند، گفت: در برخي حوزه هاي انتخابيه متاسفانه مسوولان اجرايي عليرغم حضور مردم در محل شعب اخذ راي، كار راي گيري را تعطيل كرده و پيگيري هاي ناظران شوراي نگهبان نيز به جايي نرسيد.



جهرمي از حوزه انتخابيه هرسين، بوشهر و بيشتر حوزه هاي انتخابيه استان لرستان به عنوان شعبه هايي نام برد كه ساعت 19 شعبه هاي اخذ راي را به روي مردم بسته بودند.



معاون امور اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان با تاكيد بر اجراي قانون در بقيه مراحل از جمله بررسي شكايات و شمارش آرا گفت: پس از بررسي شكايات احتمالي داوطلبان، بازرسان، ناظران و مجريان كه به هيات مركزي نظارت و شوراي نگهبان خواهد رسيد، انتخابات هفتم مجلس تاييد خواهد شد.



وي در خصوص بروز تخلفات احتمالي در برخي شعب اخذ راي آنان را قابل اعتنا و مهم ندانست و در عين حال گفت: نمي توانم در خصوص احتمال ابطال برخي شعب اظهارنظر كنم و منتظرگزارش ناظران خود در حوزه هاي انتخابيه هستيم.