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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد خبرداد؛

نصب مبلمان شهری در آستانه سال جدید

نصب مبلمان شهری در آستانه سال جدید

شهرکرد-رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: برای رفاه حال مردم ۲ میلیارد ریال مبلمان شهری در شهر نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حبیبی اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن نوروز و برای رفاه حال مسافران و شهروندان، ۱۲۸ عدد نیمکت و سطل زباله در شهرکرد نصب شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد تصریح کرد: ۵۰ عدد نیمکت و ۵۰ عدد سطل زباله در تپه ورودی، ۶ عدد نیمکت و ۶ عدد سطل زباله در خیابان کاشانی و ۱۰ عدد نیمکت و ۶ عدد سطل زباله در خیابان حافظ شمالی نصب شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در فصل بهار و تابستان مسافران زیادی وارد شهر می‌شوند توسعه امکانات شهری ضرورت دارد.

کد مطلب 6055023

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