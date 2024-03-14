نصب مبلمان شهری در آستانه سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حبیبی اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن نوروز و برای رفاه حال مسافران و شهروندان، ۱۲۸ عدد نیمکت و سطل زباله در شهرکرد نصب شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد تصریح کرد: ۵۰ عدد نیمکت و ۵۰ عدد سطل زباله در تپه ورودی، ۶ عدد نیمکت و ۶ عدد سطل زباله در خیابان کاشانی و ۱۰ عدد نیمکت و ۶ عدد سطل زباله در خیابان حافظ شمالی نصب شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در فصل بهار و تابستان مسافران زیادی وارد شهر می‌شوند توسعه امکانات شهری ضرورت دارد.