هنوز ۸۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن در قم تعیین تکلیف نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری در نشست شورای تامین مسکن استان افزود: سالی که گذشت بسیار پرفراز و نشیب بود؛ اما نیت ما این بود که برای محرومان و اقشار آسیب‌پذیر در نوسان‌های اقتصادی، واحد مسکونی بسازیم.

وی تصریح کرد: با تجربه‌های خوبی که در این مدت به دست آوردیم؛ سال آینده با قدرت و شدت جلو خواهیم رفت و نخستین خروجی ما از شورای تامین مسکن استان، افتتاح هر ماه یک‌هزار واحد مسکونی تا پایان سال است که به‌صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: این احتمال وجود دارد که فروردین‌ آینده این یک‌هزار واحد آماده نشود؛ اما به طور قطع در اردیبهشت کسری کار جبران خواهد شد و کوشش خود را در این زمینه برای خانه دار شدن جمعیت بیشتری از مردم مضاعف می‌کنیم.

آقامیری افزود:‌ برای سال آینده باید همت خود را در راستای تعیین تکلیف تمام اقشار که ثبت‌نام مسکن انجام داده‌اند را بیشتر کرده که در این بین حدود ۱۵۰ هزار نفر متقاضی هستند که حدود ۷۰، ۸۰ هزار نفر از آنان تعیین تکلیف نشدند.

باید همت خود را در راستای تعیین تکلیف تمام اقشار که ثبت‌نام مسکن انجام داده‌اند را بیشتر کرده و از حدود ۱۵۰ هزار نفر متقاضی حدود ۷۰، ۸۰ هزار نفر از آنان تعیین تکلیف نشدند.